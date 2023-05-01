Поки борюся, – снайперка Євгенія Емеральд поскаржилася на здоров'я після народження доньки

Два тижні тому снайперка Євгенія Емеральд народила доньку. Після пологів вона казала, що хоче ще, а тепер скаржиться на проблеми зі здоров'ям.

Євгенія Емеральд майже зникла з соцмереж після того, як 14 квітня народила "бандерятко". Як з'ясувалося, це не лише тому, що малеча вимагає багато уваги, а й тому, що снайперка погано почувається. У неї лактостаз – поширена хвороба після пологів, коли застоюється грудне молоко в молочних залозах.

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В Євгенії Емеральд проблеми зі здоров'я після народження доньки

Снайперка не падає духом і сподівається, що невдовзі почуватиметься краще.

Сподіваюся ще декілька днів, і я повернуся до нормального життя і до вас. Лактостаз. Не бажаю цього нікому! Будьте здорові. А я поки борюся,

– поділилася Євгенія Емеральд.

Євгенія Емеральд поскаржилася на здоров'я після пологів / Фото з інстаграму снайперки

Євгенія Емеральд поскаржилася на здоров'я після пологів / Фото з інстаграму снайперки