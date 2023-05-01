Поки борюся, – снайперка Євгенія Емеральд поскаржилася на здоров'я після народження доньки
Джерело:Євгенія Емеральд
Два тижні тому снайперка Євгенія Емеральд народила доньку. Після пологів вона казала, що хоче ще, а тепер скаржиться на проблеми зі здоров'ям.
Євгенія Емеральд майже зникла з соцмереж після того, як 14 квітня народила "бандерятко". Як з'ясувалося, це не лише тому, що малеча вимагає багато уваги, а й тому, що снайперка погано почувається. У неї лактостаз – поширена хвороба після пологів, коли застоюється грудне молоко в молочних залозах.
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В Євгенії Емеральд проблеми зі здоров'я після народження доньки
Снайперка не падає духом і сподівається, що невдовзі почуватиметься краще.
Сподіваюся ще декілька днів, і я повернуся до нормального життя і до вас. Лактостаз. Не бажаю цього нікому! Будьте здорові. А я поки борюся,
– поділилася Євгенія Емеральд.
Євгенія Емеральд поскаржилася на здоров'я після пологів / Фото з інстаграму снайперки
Євгенія Емеральд поскаржилася на здоров'я після пологів / Фото з інстаграму снайперки
- Нагадаємо, що народжувала Євгенія Емеральд у приватній клініці в присутності чоловіка-військового Жені Стипанюка. З фронту його відпустили всього на 12 днів на пологи дружини. Він навіть возив її в кафе на морозиво, коли перейми вже почалися, а на виписку з пологового приїхала старша донька снайперки Жасмін.
- Цікаво, що військові теж привітали Євгенію Емеральд з народженням донечки, щоправда, по-своєму. Бійці 64-го окремого гарматного артилерійського дивізіону підписали снаряди "від маленької, але відважної бандерівки" й відправили їх як "подарунки" окупантам. Вони прилетіли точно в ціль.
- До речі, снайперка в декреті й до літа їй виплачуватимуть зарплату – 15 тисяч гривень, плюс надбавки президента. До вагітності вона заробляла 40 тисяч гривень.