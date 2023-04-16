Виписка відбулася о 16:00. Раніше Євгенія розповідала, що пологи пройшли добре і зараз вона гарно почувається. Її чоловік увесь час був поруч та підтримував.

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Євгенію Емеральд виписали з пологового

О 16:00 16 квітня Євгенію Емеральд виписали з пологового будинку. Поруч із захисницею були:

її чоловік-військовий Євген Стипанюк,

старша донечка Жасмін,

мама Жанна Феліксівна та близькі.

Усміхнена захисниця разом із рідними позувала для фото, поки новонароджена дівчинка спала у батька на руках. Ім'я дитини подружжя поки залишає у таємниці.

Дивіться фото виписки снайперки з пологового / Фото ТСН

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