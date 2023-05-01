Евгения Эмеральд почти исчезла из соцсетей после того, как 14 апреля родила "бандеряткуо". Как выяснилось, это не только потому, что малыш требуют много внимания, но и потому, что снайперша плохо себя чувствует. У нее лактостаз – распространенная болезнь после родов, когда застаивается грудное молоко в молочных железах.

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У Евгении Эмеральд проблемы со здоровьем после рождения дочери

Снайперша не падает духом и надеется, что скоро будет чувствовать себя лучше.

Надеюсь еще несколько дней, и я вернусь к нормальной жизни и к вам. Лактостаз. Не желаю этого никому! Будьте здоровы. А я пока борюсь,

– поделилась Евгения Эмеральд.

Евгения Эмеральд пожаловалась на здоровье после родов / Фото с инстаграма снайперши

Евгения Эмеральд пожаловалась на здоровье после родов / Фото с инстаграма снайперши