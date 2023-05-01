Евгения Эмеральд почти исчезла из соцсетей после того, как 14 апреля родила "бандеряткуо". Как выяснилось, это не только потому, что малыш требуют много внимания, но и потому, что снайперша плохо себя чувствует. У нее лактостаз – распространенная болезнь после родов, когда застаивается грудное молоко в молочных железах.
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У Евгении Эмеральд проблемы со здоровьем после рождения дочери
Снайперша не падает духом и надеется, что скоро будет чувствовать себя лучше.
Надеюсь еще несколько дней, и я вернусь к нормальной жизни и к вам. Лактостаз. Не желаю этого никому! Будьте здоровы. А я пока борюсь,
– поделилась Евгения Эмеральд.
Евгения Эмеральд пожаловалась на здоровье после родов / Фото с инстаграма снайперши
Евгения Эмеральд пожаловалась на здоровье после родов / Фото с инстаграма снайперши
- Напомним, что рожала Евгения Эмеральд в частной клинике в присутствии мужа-военного Жени Стипанюка. С фронта его отпустили всего на 12 дней на роды жены. Он даже возил ее в кафе на мороженое, когда схватки уже начались, а на выписку из роддома приехала старшая дочь снайперши Жасмин.
- Интересно, что военные тоже поздравили Евгению Эмеральд с рождением дочери, правда, по-своему. Бойцы 64-го отдельного пушечного артиллерийского дивизиона подписали снаряды "от маленькой, но отважной бандеровки" и отправили их как "подарки" оккупантам. Они прилетели точно в цель.
- Кстати, снайперша в декрете и до лета ей будут выплачивать зарплату – 15 тысяч гривен, плюс надбавки президента. До беременности она зарабатывала 40 тысяч гривен.