Так Євгенію Емеральд з народженням доньки привітав 64-й окремий гарматний артилерійський дивізіон. Раніше ми розповідали, яку неочікувану заяву зробила Євгенія одразу після пологів.

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Військові ЗСУ у відео показали літак, який виконував роль "лелеки". Крім того, бійці підписали всі снаряди – з привітаннями для Емеральд та "від відважної маленької бандерівки". Всі ці "подарунки" потім полетіли до окупантів.

Заради таких подарунків треба ще пару разів народити. Наші військові дуже креативні. Дякую Вам! Це розрив. Ніхто вас не перевершить,

– написала Євгенія.

Згодом у відео військові показали, що снаряди прилетіли точно в ціль, тож завдяки таким "подарункам" на українській землі стало менше російських окупантів.

Раніше чоловік Емеральд Євген написав, що заради діток і їхнього майбутнього хочеться далі жити, захищати та бороти Україну! "Дякую, кохана, за доньку, я мріяв про неї все життя", – сказав він.

Українці в коментарях висловили своє захоплення та були вражені таким привітанням від військових:

"Вау, круте привітання!!! Слава Україні".

"Героям Слава! Які часи такі й лелеки".

"Шикарне привітання для української дівчини".

"Мабуть, найкраще відео, яке я бачила останнім часом. Мирного неба маленькому бандерятку".

"До мурах! Оце я розумію привітання".

"Неймовірно. Наші ЗСУ вміють здивувати".

"До мурашок. Нехай доця росте здоровенькою та такою ж сміливою відважною, як її батьки".

"Краще привітання з тих, що я бачила".

"Нехай наступного року буде на день народження мирний салют".

"За такий кінець я б сама ще родила".

До слова, Євгенію Емеральд з позивним "Жанна Д'Арк" вже виписали з пологового. Усміхнена захисниця разом із рідними позувала для фото з чоловіком та донькою, поки новонароджена дівчинка спала на руках. Ім'я дитини подружжя поки залишає у таємниці.