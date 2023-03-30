В інтерв'ю зі Славою Дьоміним Євгенія Ємеральд вперше заговорила про декретні виплати, на які перейшла всього 8 тижнів тому. З'ясувалося, що зараз вона отримує на 25 тисяч менше, ніж коли служила в тилу.

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Євгенія Емеральд про зарплату в декреті

Там така система. Я вийшла в декрет, і мені декілька місяців, до літа, будуть продовжувати виплачувати зарплату. У мене 15 тисяч у декреті без оцих надбавок президента. Ну і все! 15 тисяч, а до цього була 40 тисяч,

– зізналася Євгенія Емеральд.

Євгенія Емеральд на інтерв'ю зі Славою Дьоміним / Скриншот з відео

Крім того, снайперка з позивним Жанна д'Арк розповіла, що з її ювелірним брендом Emerald Evgenia. З'ясувалося, що виробництво зупинилося за день до повномасштабного вторгнення Росії, і відновлювати його вона не планує, бо "повернулася не тією Женею, якою була".

"Я зачинила своє підприємство 23 лютого 2022 року і відчиняти вже не збираюся. По-перше, багато людей виїхало. І не хочу. Це такий бізнес, який точно вже не принесе мені задоволення", – заявила Емеральд.

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