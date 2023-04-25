Клопотенко підтримав Ольгу Сумську, яку критикують через доньку Паперну, яка живе Росії
Під час нового шоу зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко поспілкувався з акторкою Ольгою Сумською про її старшу доньку Антоніну Паперну, яка зараз живе і працює у Росії. Що відповіла акторка – читайте нижче.
Сумська стала гостею нового випуску шоу з Клопотенком. Раніше вона пояснювала позицію доньки Паперної та зізналася, що продовжує з нею спілкуватися.
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Під час спілкування Клопотенко запитав у акторки про її доньку Антоніну Паперну, яка живе в Москві.
"У тебе донька зараз не в Україні. Знаю, що дуже важко, бо в багатьох людей така ситуація також склалася і вони часто бояться про це говорити. І такі люди, як ми з тобою – ми маємо показувати бути прикладом, давати якісь поради", – сказав шеф-кухар.
На це Сумська відповіла, що через доньку отримує багато хейту, хоч підтримка теж є.
Страшна війна нас сьогодні роз'єднала. Про це важко говорити. Звісно, я отримую величезну кількість хейту із цього приводу. Але, повірте, я отримую і слова підтримки від людей і матерів, які в такій самій ситуації, як і я,
– заявила акторка.
Клопотенко підтримав Ольгу Сумську.
Сумська наголосила, що вона сама перебуває в Україні та підтримує ЗСУ. Акторка додала, що вірить та чекає зустрічі з донькою та внуками, яких не бачила вже більше року. "Сьогодні немає такої можливості, але колись цей день настане. І він буде найпрекраснішим днем у моєму житті", – вважає Сумська.
За її словами, це її улюблена донька, первісток.
Раніше продюсер Ігор Кондратюк радив Ользі Сумській зректися Антоніни, якій байдуже на війну в Україні. Акторка тоді страшенно образилася й відповіла, що ніколи цього не зробить.
Що відомо про Антоніну Паперну
- Антоніна – донька Ольги Сумської від першого шлюбу з українським актором Євгеном Паперним. Народилася вона 1 червня 1990 року, а батьки розлучилися практично відразу після її появи на світ.
- Паперна вже більше року ігнорує повномасштабну війну в Україні та залишається жити в Росії. Дівчина ще жодного разу не висловила свою позицію щодо цього. Проте, зіркова мама захищає доньку – каже, що тій просто страшно проявляти свою позицію в Росії.
- Водночас Паперна регулярно нагадує про себе в Instagram, публікуючи знімки з фотосесій, салонів краси та спільного відпочинку із чоловіком.
- Нагадаємо, що кілька років тому Паперна, сподіваючись стати популярною актрисою, вирушила підкорювати Москву. Великого успіху вона не досягла, частіше їй діставалися епізодичні ролі.
- Тож, чому Антоніна обрала залишатися у Росії та мовчати про те, як Росія вбиває українців – невідомо. Українці припускають, що це пов'язано з чоловіком-росіянином, який не бажає їхати з країни.
Цікаво, що за понад рік повномасштабної війни Антоніна Паперна не сказала й слова на підтримку України, тоді як продовжує ходити на світські заходи у Москві. Замість неї "дістається" зірковій мамі Ользі Сумській. Старшу доньку-гастролерку вона виправдовує чи не в кожному інтерв'ю.