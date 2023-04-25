Сумська стала гостею нового випуску шоу з Клопотенком. Раніше вона пояснювала позицію доньки Паперної та зізналася, що продовжує з нею спілкуватися.

До теми Ольга Сумська зізналася, чи привітала її донька з Москви з Великоднем

Під час спілкування Клопотенко запитав у акторки про її доньку Антоніну Паперну, яка живе в Москві.

"У тебе донька зараз не в Україні. Знаю, що дуже важко, бо в багатьох людей така ситуація також склалася і вони часто бояться про це говорити. І такі люди, як ми з тобою – ми маємо показувати бути прикладом, давати якісь поради", – сказав шеф-кухар.

На це Сумська відповіла, що через доньку отримує багато хейту, хоч підтримка теж є.

Страшна війна нас сьогодні роз'єднала. Про це важко говорити. Звісно, я отримую величезну кількість хейту із цього приводу. Але, повірте, я отримую і слова підтримки від людей і матерів, які в такій самій ситуації, як і я,

– заявила акторка.

Клопотенко підтримав Ольгу Сумську.

Сумська наголосила, що вона сама перебуває в Україні та підтримує ЗСУ. Акторка додала, що вірить та чекає зустрічі з донькою та внуками, яких не бачила вже більше року. "Сьогодні немає такої можливості, але колись цей день настане. І він буде найпрекраснішим днем у моєму житті", – вважає Сумська.

За її словами, це її улюблена донька, первісток.

Раніше продюсер Ігор Кондратюк радив Ользі Сумській зректися Антоніни, якій байдуже на війну в Україні. Акторка тоді страшенно образилася й відповіла, що ніколи цього не зробить.

Що відомо про Антоніну Паперну

Антоніна – донька Ольги Сумської від першого шлюбу з українським актором Євгеном Паперним. Народилася вона 1 червня 1990 року, а батьки розлучилися практично відразу після її появи на світ.

Паперна вже більше року ігнорує повномасштабну війну в Україні та залишається жити в Росії . Дівчина ще жодного разу не висловила свою позицію щодо цього. Проте, зіркова мама захищає доньку – каже, що тій просто страшно проявляти свою позицію в Росії.

. Дівчина ще жодного разу не висловила свою позицію щодо цього. Проте, зіркова мама захищає доньку – каже, що тій просто страшно проявляти свою позицію в Росії. Водночас Паперна регулярно нагадує про себе в Instagram, публікуючи знімки з фотосесій, салонів краси та спільного відпочинку із чоловіком.

Нагадаємо, що кілька років тому Паперна, сподіваючись стати популярною актрисою, вирушила підкорювати Москву. Великого успіху вона не досягла, частіше їй діставалися епізодичні ролі.

Тож, чому Антоніна обрала залишатися у Росії та мовчати про те, як Росія вбиває українців – невідомо. Українці припускають, що це пов'язано з чоловіком-росіянином, який не бажає їхати з країни.

Цікаво, що за понад рік повномасштабної війни Антоніна Паперна не сказала й слова на підтримку України, тоді як продовжує ходити на світські заходи у Москві. Замість неї "дістається" зірковій мамі Ользі Сумській. Старшу доньку-гастролерку вона виправдовує чи не в кожному інтерв'ю.