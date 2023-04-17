Майже всі українські артисти відзначали Великдень у родинному колі. Ольга Сумська не виняток, однак за її святковим столом зібралося не все сімейство. Її 32-річна донька Антоніна в Москві, тож вітали вони одне одного по відеозв'язку.

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Ольга Сумська згадала про доньку з Москви у Великдень

Привітали одна одну, ще вчора. Малі (онуки, – 24 канал) нас вітали. Казали: "Бабуля зі святом",

– поділилася Ольга Сумська.

"Родина має підтримувати зв'язок, як би не складалися обставини. Родина залишається родиною. Зв'язок потрібно підтримувати. Це надзвичайно важливо", – прокоментувала ведуча Валентина Хамайко.

До речі, у Великдень Ольга Сумська святила паски у Володимирському соборі, що в Шевченківському районі Києва. З нею був чоловік Віталій Борисюк і молодша донька Анна. "Христос Воскрес, рідні українці. Нехай Господь принесе довгоочікувану перемогу", – підписала акторка великоднє фото.

Нагадаємо, за понад рік повномасштабної війни Антоніна Паперна не проронила й слова на підтримку України, тоді як на світські заходи у Москві ходить усією сім'єю. Замість неї "дістається" зірковій мамі Ользі Сумській. Старшу доньку-гастролерку вона виправдовує чи не в кожному інтерв'ю. Перед Новим роком акторка навіть скаржилася, що Тоня "ніяк не може приїхати" додому на свята, бо "це просто неможливо з усіх боків", а потім розплакалася через "страшний материнський біль і трагедію тисяч людей, родичі яких там".