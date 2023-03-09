Антоніна Паперна повела дочку на допрем'єрний показ мультфільму в Росії, передає 24 Канал. Додамо, що раніше Ольга Муська заявляла, що читає внучці українські казки.

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Про це стало відомо після публікації в Інстаграмі фото чоловіком Паперної – російським актором Володимиром Ягличем. Разом з дружиною на світлині зображена їхня донька – 5-річна Єва.



Антоніна Паперна з чоловіком та донькою / Фото з інстаграму Володимира Яглича

Цікаво! Місяць тому Ольга Сумська, говорячи про доньку та онуків у Росії, розплакалася. Артистка зізналася, що для неї це дуже болісна тема. Крім того, Сумська наголосила, що спілкується з онуками дуже стримано, адже у Росії телефони прослуховуються.

Що відомо про Антоніну Паперну

Антоніна – донька Ольги Сумської від першого шлюбу з українським актором Євгеном Паперним. Народилася вона 1 червня 1990 року, а батьки розлучилися практично відразу після її появи на світ.

Антоніна Паперна вже більше року ігнорує повномасштабну війну в Україні та залишається жити в Росії. Дівчина ще жодного разу не висловила свою позицію щодо цього. Проте, зіркова мама захищає доньку – каже, що тій просто страшно проявляти свою позицію в Росії.

Водночас Паперна регулярно нагадує про себе в Instagram, публікуючи знімки з фотосесій, салонів краси та спільного відпочинку із чоловіком.

Нагадаємо, що кілька років тому Паперна, сподіваючись стати популярною актрисою, вирушила підкорювати Москву. До Театрального інституту імені Щукіна вступила лише з другого разу. Великого успіху вона не досягла, частіше їй діставалися епізодичні ролі.

Тож, чому Антоніна обрала залишатися у Росії та мовчати про те, як Росія вбиває українців – невідомо. Українці припускають, що це пов'язано з чоловіком-росіянином, який не бажає їхати з країни.

Додамо, що продюсер Ігор Кондратюк радив Ользі Сумській зректися Антоніни, якій байдуже на війну в Україні. Акторка тоді страшенно образилася й відповіла, що ніколи цього не зробить.