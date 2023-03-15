Сама ж Ольга Сумська каже, що отримує багато страшних коментарів та повідомлень через мовчання Антоніни. Додамо, що нещодавно Паперна з чоловіком та донькою відвідала світський захід у Москві.

До теми Ольга Сумська показала архівні фото зі старшою донькою, яка в Москві

За словами зірки, її донька Тоня також отримує багато негативних коментарів. "Я не знаю, як вона тримається. В цих повідомленнях бажають найстрашнішого", – сказала вона.

Чому Антоніна Паперна мовчить про війну

Ольга Сумська відповіла, що її донька мовчить про війну в Україні не просто так.

Ті, хто живуть там (в Росії – 24 Канал) знають, як важко там щось сказати чи написати.. Розумієте, люди там просто зникають. А вона (Антоніна Паперна – 24 Канал) передусім мама, вона думає про своїх дітей, тому робить все для їхньої безпеки,

– заявила акторкаю.

Крім того, Сумська заявила, що її донька "всім серцем за Україну".

"Вона українка, перш за все. Так, їй важко сьогодні, але я не маю виправдовуватися чи щось казати, дивлячись в очі тим матерям, які втратили своїх дітей", – додала Ольга.

Водночас народна артистка України сподівається зустрітися з донькою, яка зараз живе в Москві, зізнається, що вони не бачилися вже більше року.

Додамо, що сісяць тому Ольга Сумська, говорячи про доньку та онуків у Росії, розплакалася. Артистка зізналася, що для неї це дуже болісна тема. Крім того, Сумська наголосила, що спілкується з онуками дуже стримано, адже у Росії телефони прослуховуються.



Донька Сумської Антоніна Паперна з чоловіком / Фото з соцмереж

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