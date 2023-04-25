Сумская стала гостьей нового выпуска шоу с Клопотенко. Раньше она объясняла позицию дочери Паперной и призналась, что продолжает с ней общаться.

К теме Ольга Сумская призналась, поздравила ли ее дочь из Москвы с Пасхой

Во время общения Клопотенко спросил актрису о ее дочери Антонине Паперной, которая живет в Москве.

"У тебя дочь сейчас не в Украине. Знаю, что очень тяжело, потому что у многих людей такая ситуация также сложилась и часто боятся об этом говорить. И такие люди, как мы с тобой - мы должны показывать быть примером, давать какие-то советы", – сказал шеф-повар.

На это Сумская ответила, что из-за дочери получает много хейта, хотя поддержка тоже есть.

Страшная война сегодня нас разъединила. Об этом сложно говорить. Конечно, я получаю огромное количество хейта на этот счет. Но, поверьте, я получаю и слова поддержки от людей и матерей, которые в такой же ситуации, как и я,

– заявила актриса.

Клопотенко поддержал Ольгу Сумскую.

Сумская подчеркнула, что она сама находится в Украине и поддерживает ВСУ. Актриса добавила, что верит и ждет встречи с дочерью и внуками, которых не видела уже больше года. "Сегодня нет такой возможности, но когда-нибудь этот день наступит. И он будет самым прекрасным днем в моей жизни", – считает Сумская.

По ее словам, это ее любимая дочь, первенец.

Ранее продюсер Игорь Кондратюк советовал Ольге Сумской отречься от Антонины, которой безразлично войну в Украине. Актриса тогда ужасно обиделась и ответила, что никогда этого не сделает.

Что известно об Антонине Паперной

Антонина – дочь Ольги Сумской от первого брака с украинским актером Евгением Паперным. Родилась она 1 июня 1990 года, а родители развелись практически сразу после ее появления на свет.

Паперная уже больше года игнорирует полномасштабную войну в Украине остается жить в России . Девушка еще ни разу не высказала свою позицию по этому поводу. Тем не менее, звездная мама защищает дочь – говорит, что просто страшно проявлять свою позицию в России.

. Девушка еще ни разу не высказала свою позицию по этому поводу. Тем не менее, звездная мама защищает дочь – говорит, что просто страшно проявлять свою позицию в России. В то же время, Паперна регулярно напоминает о себе в Instagram, публикуя снимки с фотосессий, салонов красоты и совместного отдыха с мужчиной.

Напомним, что несколько лет назад Паперна, надеясь стать популярной актрисой, отправилась покорять Москву. Большого успеха она не добилась, чаще ей доставались эпизодические роли.

Почему Антонина выбрала оставаться в России и молчать о том, как Россия убивает украинцев – неизвестно. Украинцы предполагают, что это связано с мужем-россиянином, который не желает уезжать из страны.

Интересно, что за год полномасштабной войны Антонина Паперна не сказала и слова в поддержку Украины, тогда как продолжает ходить на светские мероприятия в Москве. Вместо нее "достается" звездной маме Ольге Сумской. Старшую дочь-гастролершу она оправдывает чуть ли не в каждом интервью.