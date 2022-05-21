Українська акторка Ольга Сумська розповіла, що ніяк не може вплинути на ситуацію з донькою, яка живе в Росії. Вона наголосила, що критика ще більше робить все болючим.

До теми Ірина Білик розсердилась на ексчоловіка, який хоче виступити на Росії: "Кинув на мене тінь"

Ольга Сумська відповіла Кондратюку

Акторка зізналась, що їй важко бути на розлуці зі старшою донькою, однак вона не може змінити ситуацію.

"Якби я, як мама, могла вплинути хоч на що-небудь, я б це зробила. Це страшний біль. Дуже важко, коли дитина там, і ти не знаєш, коли ти її побачиш. І онуки там. Все те лайно, яке пишуть мені деякі українці з приводу цієї ситуації – це ще болючіше", – сказала Ольга Сумська.

Також актриса відповіла Ігорю Кондратюку, який припустив, що Сумська може порвати стосунки з донькою.

Як я можу вплинути? Ніяк. Тут раптом Ігор Кондратюк взявся мені давати поради. Пане Кондратюку, хто ви такий, що ви радите мені відмовитися від моєї дитини, зректися її та своїх онуків? Я ніколи цього не зроблю,

– відповіла Ольга.

Що казав Ігор Кондратюк про доньку Сумської

Телеведучий та продюсер зауважував, що йому, як батьку трьох дітей, було б непросто припинити спілкування з рідними: "Як Сумська може відповідати за те, що робить її доця? Вона доросла, статевозріла жінка, що вона може з нею зробити? Нічого. Єдине – повністю розірвати стосунки. Але це вибір, який важко зробити".

Ігор Кондратюк висловлював надію, що Антоніні насправді не байдуже на війну в Україні й вона колись повернеться сюди.

"Якщо їй болить за Україну, якщо вона відчуває себе часткою країни, де була народжена, де живе її мати з батьком, то вона, швидше за все, переїде з Росії, бо там жити неможливо", – висловився шоумен.