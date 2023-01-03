Востаннє Антоніна Паперна приїжджала в Україну у жовтні 2021 року на день народження бабусі. З початку повномасштабної війни вони з Ольгою Сумською бачаться тільки по відеозв'язку, адже 32-річна акторка обрала кар'єру та чоловіка-росіянина, а не Батьківщину. Вона так і не назвала Росію агресоркою, але на стосунки з зірковою мамою не це вплинуло.

До теми Ольга Сумська поскаржилась, що її старша донька не може повернутись до України на свята

У профілі з понад 700-тисячною аудиторією Сумська показала архівні фото, коли Тоня була підлітком і жила з нею в Києві. На одній зі світлин вони святкують іменини бабусі Ганни Іванівни в її квартирі, на іншій зображені у вечірніх сукнях зі старшою сестрою акторки Наталією, з якою в них зараз натягнуті стосунки.

Ольга Сумська навіть показала доньку з батьком Євгеном Паперним, з яким та теж зустрічалася в Києві минулої осені. "Папина доця", – прокоментувала зірка.

Ольга Сумська з донькою Антоніною і сім'єю / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Ольга Сумська з донькою Антоніною і сестрою / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Донька Ольги Сумської з батьком / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк радив Ользі Сумській зректися Антоніни, якій байдуже на війну в Україні, але наголошував, що вона не повинна відповідати за позицію "дорослої, статевозрілої" доньки. Акторка тоді страшенно образилася й відповіла, що ніколи цього не зробить.

"Це страшний біль. Дуже важко, коли дитина там, і ти не знаєш, коли ти її побачиш. І онуки там. Все те лайно, яке пишуть мені деякі українці з приводу цієї ситуації – це ще болючіше", – коментувала Сумська. Вона також пояснювала, що Антоніна не висловлюється, бо "перебуває там у режимі страшного терору", однак, судячи з того, що її чоловік Володимир Яглич горює за путіністами, мовчить вона з іншої причини.