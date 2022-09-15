Заповіт королеви Єлизавети II засекретять на 90 років
Джерело:Reuters
Після смерті королеви Єлизавети II влада перейшла до її старшого сина – Чарльза. Однак подробиці заповіту Її Величності можна буде дізнатися не раніше, ніж через 90 років.
У монаршій династії така традиція існує ще з 20 століття, але про неї стало відомо лише минулого року, коли помер принц Філіп.
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Де зберігатимуть заповіт королеви
Заповіт Єлизавети II запечатають та зберігатимуть у сейфі в невідомому місці в Лондоні під наглядом судді. Заповіт Її Величності зберігатиметься у сейфі разом з заповітом коханого, який помер у 2021 році, та матері Єлизавети I і сестри принцеси Маргарет, які обидві померли у 2002 році.
Коли виникла така традиція
Запечатування заповітів членів королівської сім'ї, які померли, почалося у 1910 році. Тоді у 40-річному віці помер принц Френсіс Текський. Його заповіт став першим з понад 30, які зараз зберігаються у невідомому місті в Лондоні.
Після смерті старшого члена королівської сім'ї виконавець заповіту звертається до голови відділу сімейних справ Верховного суду Лондона з проханням скріпити заповіт.Зверніть увагу! Заповіт принца Філіпа засекретили на 90 років. Тоді голова сімейного підрозділу Ендрю Мафарлейн пояснив, що так роблять, аби убезпечити інших членів родини від нападок у пресі та підірванню чиєїсь репутації.
Смерть королеви Єлизавети II: головне
- Її Величність мирно померла 8 вересня у шотландському замку Балморал. Поруч з нею в той момент були рідні, зокрема донька принцеса Анна.
- Британці вшановували пам'ять королеви військовими салютами, а також несли квіти до Балморалу, Букінгемського палацу та інших замків у різних містах Сполученого Королівства.
- Одразу після смерті Єлизавети II до виконання королівських обов'язків приступив її син, якого 10 вересня проголосили королем Чарльзом III.
- З 9 по 19 вересня триває прощання з королевою. Спершу з нею прощались в Единбурзі, а потім повезли до Лондона.
- Публічне прощання з Її Величністю, яке можуть відвідати всі охочі, проходить у Вестмінстер-холі.
- 19 вересня відбудеться похорон королеви. Її поховають у каплиці Святого Георгія, що розташована у Віндзорському замку. Там само минулого року поховали чоловіка Єлизавети II – принца Філіпа.