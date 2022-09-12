Бабусю, я вдячний, – Гаррі висловився про смерть Єлизавети ІІ і згадав її першу зустріч з Меган

На вебсайті благодійного фонду принца Гаррі та Меган Маркл нарешті з'явилася реакція на смерть королеви Єлизавети ІІ. У ній герцог Сассекський подякував бабусі й згадав її знайомство зі своєю дружиною та дітьми.

В офіційній заяві принц Гаррі написав, що оплакує смерть королеви Єлизавети ІІ й водночас захоплюється її непохитною витонченістю, гідністю, вірністю. Проте на прощання він звернувся до неї не як до Її Величності, а як до бабусі.

Важливо Труна з тілом Єлизавети ІІ вже в Единбурзі: як кортеж зустрічали в містах і селах Шотландії

Принц Гаррі про смерть бабусі Єлизавети ІІ

Онук Єлизавети ІІ пригадав слова, які вона сказала після смерті чоловіка принца Філіпа: "Життя, звісно ж, складається з останніх розставань і перших зустрічей".

Бабусю, хоча це останнє розставання приносить нам великий сум, я назавжди вдячний за всі наші перші зустрічі — від моїх найраніших дитячих спогадів з тобою до першої зустрічі з тобою як моїм Головнокомандуючим, до першої миті, коли ти зустріла мою кохану дружину і обійняла своїх улюблених правнуків. Я дорожу цими моментами, проведеними з вами, і багатьма іншими особливими моментами між ними,

– зізнався принц Гаррі.

Він наголосив, що за Єлизаветою ІІ уже сумує не лише королівська сім'я, а й увесь світ.

"Дякую за вашу відданість службі. Дякую за слушну пораду. Дякую за вашу заразливу посмішку. Ми теж посміхаємося, знаючи, що ви з дідусем тепер возз'єдналися, і обоє разом у мирі", – зворушливо завершив Гаррі.

Принц Гаррі з бабусею королевою Єлизаветою ІІ / Фото з вебсайту Archewell

Уже ввечері 8 вересня принц Гаррі був у замку Балморал, де померла королева Єлизавета II. Він не встиг попрощатися з нею, до Шотландії зі США герцог Сассекський прилетів вже після смерті бабусі.

Цікаво, що Меган Маркл прибула до Великої Британії слідом за Гаррі, але до Балморалу, як і Кейт Міддлтон, не поїхала. Як з'ясувалося, на цьому наполіг Чарльз ІІІ, який заявив сину, що його дружина "бажаною гостею не буде".

Уже 10 вересня Меган Маркл вийшла у світ. Разом з чоловіком принцом Гаррі, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон вона з'явилася за воротами Віндзорського замку, щоб подивитися на квіти від підданих.