Принц Вільям вперше особисто висловився про смерть Єлизавети II. Він подякував королеві за весь досвід, який отримав завдяки їй.

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Принц Вільям висловився про смерть королеви

У четвер світ втратив видатного лідера, чия відданість країні, Королівству та Співдружності була абсолютною. Найближчими днями так багато буде сказано про значення її історичного правління. Але я втратив бабусю,

– висловився принц Уельський.

"І хоча я оплакуватиму її втрату, я також відчуваю себе неймовірно вдячним. Я відчував мудрість і втіху королеви, починаючи свій п'ятий десяток років".

Принц Вільям згадав про дружину Кейт Міддлтон, яка понад 20 років мала можливість бути під крилом королеви, та своїх дітей, які мають багато приємних спогадів.

Вона була поруч зі мною у найщасливіші моменти. І вона була поряд зі мною в найсумніші дні мого життя. Я знав, що цей день прийде, але мине деякий час, перш ніж реальність життя без бабусі стане справжньою,

– зазначив принц.



Промова принца Вільяма / Фото з інстаграму королівської сім'ї

"Я вдячний їй за доброту, яку вона виявила до мене та моєї родини. І я дякую їй від імені мого покоління за те, що вона подала приклад служіння і гідності у суспільному житті, який був притаманний іншому віку, але завжди актуальний для всіх нас. Моя бабуся одного разу сказала, що горе — це ціна, яку ми платимо за любов. Весь смуток, який ми відчуємо найближчими тижнями, буде свідченням любові, яку ми відчували до нашої надзвичайної королеви. Я вшановую її пам'ять, підтримуючи свого батька, короля, всіма можливими способами".

Промова принца Вільяма / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Нагадаємо, після смерті Єлизавети II принц Вільям та Кейт Міддлтон прийняли титули герцогів Корнуольських від батька Чарльза III. Та згодом король прийняв рішення про інші титули – принца та принцеси Уельських. Кейт Міддлтон є першою жінкою після принцеси Діани, яка стала принцесою Уельською.