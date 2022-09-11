Смерть Єлизавети II неабияк зблизила королівську родину. 10 вересня на території Віндзорського замку зустрілися принц Вільям і Кейт Міддлтон разом з принцом Гаррі та Меган Маркл, повідомляє 24 канал.

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Принц Гаррі й Меган зустрілися з Вільямом і Кейт

Королівські пари разом вийшли з території Віндзорського замку. Вони вийшли за ворота, щоб подивитися на букети квітів, записки й плакати, що приносять британські, вшановуючи Єлизавету II. Брати-принци були одягнені в сині костюми, а їхні дружини – в лаконічні чорні сукні.

За словами журналістів The Sun, Меган і Кейт, Вільям та Гаррі нарешті полишили чвари, бо об'єднані горем. Однак експертка з мови тіла Джуді Джеймс у коментарі Daily Mail повідомила, що вони почувалися незручно.

"Четверо вишиковуються разом, щоб запропонувати якусь форму єдності, і саме Вільям, з його самовпевненим виглядом, виглядає як лідер. Гаррі демонструє ознаки тривоги при дотику до одягу, але Меган, здається, готова запропонувати підтримку та підбадьорення. Кейт виглядає трохи відстороненою. Кейт і Вільям переважно йшли окремо, іноді торкаючись одне одного. Тим часом Гаррі та Меган більшу частину часу підтримували контакт, часто тримаючись за руки".

Нагадаємо, Меган Маркл прибула до Віндзору лиш нещодавно. Вона не приїздила до Балморалу прощатися з королевою. Як повідомили інсайдери, король Чарльз III попросив сина, аби Меган не їхала до королеви, бо не буде там бажаною гостею.

Це перша зустріч королівських пар після святкування платинового ювілею правління Єлизавети II, що відбувалось у червні. Тоді Меган та Гаррі приїхали на службу в собор Святого Петра та вперше показали доньку прабабусі.