В офіційній заяві принц Гаррі написав, що оплакує смерть королеви Єлизавети ІІ й водночас захоплюється її непохитною витонченістю, гідністю, вірністю. Проте на прощання він звернувся до неї не як до Її Величності, а як до бабусі.

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Принц Гаррі про смерть бабусі Єлизавети ІІ

Онук Єлизавети ІІ пригадав слова, які вона сказала після смерті чоловіка принца Філіпа: "Життя, звісно ж, складається з останніх розставань і перших зустрічей".

Бабусю, хоча це останнє розставання приносить нам великий сум, я назавжди вдячний за всі наші перші зустрічі — від моїх найраніших дитячих спогадів з тобою до першої зустрічі з тобою як моїм Головнокомандуючим, до першої миті, коли ти зустріла мою кохану дружину і обійняла своїх улюблених правнуків. Я дорожу цими моментами, проведеними з вами, і багатьма іншими особливими моментами між ними,

– зізнався принц Гаррі.

Він наголосив, що за Єлизаветою ІІ уже сумує не лише королівська сім'я, а й увесь світ.

"Дякую за вашу відданість службі. Дякую за слушну пораду. Дякую за вашу заразливу посмішку. Ми теж посміхаємося, знаючи, що ви з дідусем тепер возз'єдналися, і обоє разом у мирі", – зворушливо завершив Гаррі.

Принц Гаррі з бабусею королевою Єлизаветою ІІ / Фото з вебсайту Archewell

До слова, принц Вільям уже коментував смерть Єлизавети II. Він подякував їй за досвід і наголосив, що в той час, як світ втратив лідера, він втратив бабусю.



"Вона була поруч зі мною у найщасливіші моменти. І вона була поряд зі мною в найсумніші дні мого життя. Я знав, що цей день прийде, але мине деякий час, перш ніж реальність життя без бабусі стане справжньою", – писав принц Уельський.