В официальном заявлении принц Гарри написал, что оплакивает смерть королевы Елизаветы II и в то же время восхищается ее непоколебимым изяществом, достоинством, верностью. Однако на прощание он обратился к ней не как к Ее Величеству, а как к бабушке.

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Принц Гарри о смерти бабушки Елизаветы II

Внук Елизаветы II вспомнил слова, которые она сказала после смерти мужа принца Филиппа: "Жизнь, конечно, состоит из последних расставаний и первых встреч".

Бабушка, хотя это последнее расставание приносит нам большую грусть, я навсегда благодарен за все наши первые встречи – от моих самых ранних детских воспоминаний с тобой до первой встречи с тобой как моим Главнокомандующим, до первого мгновения, когда ты встретила мою любимую жену и обняла своих любимых правнуков. Я дорожу этими моментами, проведенными с вами, и многими другими особыми моментами между ними,

– признался принц Гарри.

Он подчеркнул, что по Елизавете II уже скучает не только королевская семья, но и весь мир.

"Спасибо за вашу преданность службе. Спасибо за дельный совет. Спасибо за вашу заразительную улыбку. Мы тоже улыбаемся, зная, что вы с дедушкой теперь воссоединились, и оба вместе в мире", – трогательно завершил Гарри.

Принц Гарри с бабушкой королевой Елизаветой II / Фото с вебсайта Archewell

К слову, принц Уильям уже комментировал смерть Елизаветы II. Он поблагодарил ее за опыт и подчеркнул, что в то время как мир потерял лидера, он потерял бабушку.



"Она была рядом со мной в самые счастливые моменты. И она была рядом со мной в самые печальные дни моей жизни. Я знал, что этот день придет, но пройдет некоторое время, прежде чем реальность жизни без бабушки станет настоящей", – писал принц Уэльский.