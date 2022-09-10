10 серпня о 10:00 (за лондонським часом) розпочалась Церемонія проголошення принца Чарльза королем. До засідання Ради престолонаступництва долучилися принц Вільям, колишні міністри, прем'єр-міністр.

До слова Чарльз підтвердив, що його дружина Камілла стала королевою-консортом

Чарльза офіційно оголосили королем

Церемонія відбулась у Сент-Джеймському палаці в Лондоні. Принц Вільям та королева-консорт Камілла підписали прокламацію. Чарльз взяв участь в її другій частині.

Об 11:00 Головний герольдмейстер вперше зачитав з балкона палацу основну прокламацію, в якій оголосив колишнього принца – королем Чарльзом III. Монарх став очільником Сполученого Королівства та ще 14 держав співдружності.

Другу прокламацію зачитають опівдні на Королівській біржі. До речі, цю подію вперше транслювало телебачення. Наступного дня, 11 вересня, прокламації зачитають у Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі.

Детальніше про проголошення Чарльза III королем

За правилом "the King never dies", Британія ніколи не може залишитися без короля. Тому Чарльз автоматично став королем після смерті його матері, Єлизавети II.

Щоб якнайшвидше проголосити принца королем, у межах 24 годин після смерті монарха, збирається Рада престолонаступництва. Зазвичай до неї входять радники, прем'єр-міністр, члени королівської родини (цього разу це принц Вільям та королева-консорт Камілла). Востаннє Рада збиралась 70 років тому – 1952 року, коли помер батько Єлизавети II Георг VI.

Як підписували прокламацію: відео

Цього разу засідання Ради відбулось трохи пізніше. На першому засіданні лорд-президент оголошує про смерть монарха та закликає прочитати прокламацію.

Лорд-президентка зачитала прокламацію:

На Раді мало назватися ім'я нового короля, але Ліз Трасс та Клеренс-гауз зробили це раніше.

Король Чарльз III прочитав особисту заяву, підписав прокламацію – за ним це зробили принц Вільям та королева-консорт Камілла.



Король Чарльз ІІІ підписав прокламацію / Скриншот з відео

Наприкінці знову пролунала пісня "Боже, бережи короля".

Що відомо про смерть Єлизавети II

Монархині стало гірше 8 вересня, коли вона перебувала у замку Балморал. Туди одразу ж з'їхалися члени королівської родини. Вдень королева померла. Велика Британія оголосила 10-денну жалобу, члени родини увійшли у траур, прапор над Букінгемом приспустили.

9 вересня у соборі Святого Павла відбулася вечірня панахида за Єлизаветою II. Після неї вперше офіційно прозвучала пісня "Боже, бережи короля".

На смерть улюбленої королеви відреагували британські зірки, які свого часу отримали нагороди від Її Величності: Елтон Джон, Мік Джаггер, сім'я Бекхемів, Пол Маккартні та інші. З сумом про втрату писали очільники держав, знаменитості та близькі.

9 вересня о 18:00 за британським часом король Чарльз вперше звернувся до нації у новій ролі. У своїй промові він згадав про люблячу матір, кохану дружину та синів Вільяма і Гаррі. Детальніше читайте у нашому матеріалі.



Чарльз III та Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї