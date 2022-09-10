10 августа в 10:00 (по лондонскому времени) началась Церемония провозглашения принца Чарльза королем. К заседанию Совета престолонаследия присоединились принц Уильям, бывшие министры, премьер-министр.

К слову Чарльз подтвердил, что его жена Камилла стала королевой-консортом.

Чарльза официально объявили королем

Церемония прошла в Сент-Джеймском дворце в Лондоне. Чарльз принял участие в ее второй части.

В 11:00 Главный герольдмейстер впервые зачитал с балкона дворца основную прокламацию, в которой объявил бывшего принца – королем Чарльзом III. Монарх стал главой Соединенного Королевства и еще 14 государств содружества.

Вторую прокламацию зачитают в полдень на Королевской бирже. Кстати, это событие впервые транслировало телевидение. На следующий день 11 сентября прокламации зачитают в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе.

Подробнее о провозглашении Чарльза III королем

По правилу "The King never dies", Великобритания никогда не может остаться без короля. Поэтому Чарльз автоматически стал королем после смерти его матери, Елизаветы II.

Чтобы как можно скорее провозгласить принца королем, в пределах 24 часов после смерти монарха, собирается Совет престолонаследия. Обычно в нее входят советники, премьер-министр, члены королевской семьи (на этот раз это принц Уильям и королева-консорт Камилла). В последний раз Совет собирался 70 лет назад – в 1952 году, когда умер отец Елизаветы II Георг VI.

Во второй части Тайного совета присоединился Чарльз.

Як підписували прокламацію: відео

На этот раз заседание Рады прошло чуть позже. На первом заседании лорд-президент объявляет о смерти монарха и призывает прочесть прокламацию. На Совете должно было назваться имя нового короля, но Лиз Трасс и Клеренс-гауз сделали это раньше.

Лорд-президент прочитала прокламацию:

Король Чарльз III прочитал личное заявление, подписал прокламацию – за ним это сделали принц Уильям и королева-консорт Камилла.



Король Чарльз ІІІ подписал прокламацию / Скриншот из видео

В конце снова прозвучала песня "Боже, храни короля".

Что известно о смерти Елизаветы II

Монархине стало ужаснее 8 сентября, когда она находилась в замке Балморал. Туда сразу же съехались члены королевской семьи. Днем королева скончалась. Великобритания объявила 10-дневный траур, члены семьи вошли в траур, флаг над Букингемом приспустили.

9 сентября в соборе Святого Павла состоялась вечерняя панихида за Елизаветой II. После нее впервые официально прозвучала песня "Боже, храни короля".

На смерть любимой королевы отреагировали британские звезды, в свое время получившие награды от Ее Величества: Элтон Джон, Мик Джаггер, семья Бекхэмов, Пол Маккартни и другие. С грустью о потере писали главы государств, знаменитости и близкие.

9 сентября в 18:00 по британскому времени король Чарльз впервые обратился к нации в новой роли. В своей речи он вспомнил о любящей матери, любимой жене и сыновьях Уильяма и Гарри. Подробнее читайте в нашем материале.



Чарльз III и Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи