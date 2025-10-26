Коронація Чарльза III була доволі довгою, трохи напруженою та наповненою традицій. Принц Уельський натомість хоче більш сучасну подію. Та важливою деталлю є те, що Вільям може не запросити деяких близьких членів його сімʼї. 24 Канал детальніше розповість, про що йде мова.

Кого принц Вільям не захоче бачити на своїй коронації?

Принц Ендрю днями відмовився від свого титулу "герцог Йоркський". Однак королівські джерела додають, що принц Вільям може піти на ще один крок, якщо стане королем. Зокрема, він повністю заборонить скандальному дядькові брати участь у королівському житті та не запрошуватиме його на свою коронацію.

Ендрю буде заборонено брати участь у всіх аспектах королівського життя. Він буде виключений з публічних і приватних королівських заходів, включаючи коронацію, і йому буде заборонено відвідувати більшість державних заходів,

– стверджують у The Times.



Принц Ендрю /Фото Getty Images



Нагадаємо, що принц Ендрю, рідний брат Чарльза III, офіційно відмовився від титулу герцога Йоркського та королівських відзнак. Причиною стали його звинувачення у звʼязках з Джеффрі Епштейном. На думку Ендрю, це негативно впливає не тільки на його роботу, але й роботу короля та всієї монаршої родини. Водночас принц продовжує заперечувати всі звинувачення.

Чи буде присутній на коронації принц Гаррі?

До списку запрошених на коронацію принца Вільяма також може не потрапити принц Гаррі. Хоч Чарльз III запросив сина на важливу подію попри їхню ворожнечу, принц Вільям може ухвалити інше рішення і не простягнути руки миру братові.

Від принца Уельського цілком можна цього очікувати, адже у 1953 році Єлизавета II не захотіла бачити на своїй коронації герцога Віндзорського (Едуард VIII – колишній король, який зрікся престолу).

Водночас інсайдери припускають, що принц Вільям не позбавлятиме брата та його дружину, Меган Маркл, їхніх титулів.

Принц Вільям та принц Гаррі не спілкувалися вже тривалий час. Причиною стало не тільки відречення від королівської родини, але й публічні заяви Гаррі, його інтерв'ю та вихід книжки "Запасний", у якій він детально описував їхні словесні та навіть фізичні конфлікти.



Принц Вільям і принц Гаррі /Фото Getty Images

Якою бачить свою коронацію принц Вільям?

Найголовніше для принца Уельського – зробити коронацію сучасною та зобразити її по-іншому, ніж це було раніше.

Також Вільям міркує над тим, щоб скасувати присягу публіки на вірність монарху. Однак подія, ймовірно, відбудеться у Вестмінстерському абатстві, як і зазвичай.