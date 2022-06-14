Ялта, Маріуполь чи інше місто: де Валерій Харчишин хотів би провести Євробачення-2023

Гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022, тому наступного року конкурс прийматиме Україна. Лідер "Другої Ріки" зізнався, що хотів би провести Євробачення у звільнених Ялті чи Маріуполі.

Про це Валерій Харчишини розповів в інтерв'ю 24 каналу. А також поділився, хто, на його думку, може представляти Україну на конкурсі наступного року.

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Валерій Харчишин про Євробачення-2023

Воно точно відбудеться в Україні. Я б хотів, щоб воно відбулося у звільненій Ялті. Кажуть, що в Маріуполі недоречно, бо це як на цвинтарі. Але, думаю, що всі люди, які там загинули, хотіли б, щоб Україна усміхалася, жила. Бо заради чого тоді вони поклали своє життя?

– сказав музикант.

Лідер "Другої Ріки" зазначив, що йому байдуже, хто представлятиме Україну. Жартома він сказав, що це міг би бути Олег Анатолійович Винник: "Нехай виїде з Німеччини, відвідає Україну і Виступить тут заради нашого щасливого майбутнього".

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн

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