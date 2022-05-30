37-річний Володимир Остапчук не раз зізнавався, що якби не Євробачення-2017, то емігрував би в Канаду й з нуля будував би свою кар'єру там. Тож за цю роль він планує поборотися й наступного року, якщо конкурс таки проводитимуть в Україні.

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Остапчук хоче стати ведучим Євробачення-2023

Це класний досвід. По суті, це досвід, який кардинально змінив мою кар'єру. Тому скажу так – я б не відмовився. Але це вирішуємо не ми, є кастинги, є серйозна система відбору,

– наголосив шоумен.

Остапчук зі Скічком і Мірошниченком на Євробаченні-2017 / Скриншот з відео

Він зауважив, що справа навіть не в медійності та впізнаваності в Україні, а в професійності, адже затвердженням ведучих займається не Суспільний мовник, а представники Європейської мовної спілки, які з року в рік курують Євробаченням.

Хто може вести Євробачення-2023 крім Остапчука

Водночас Остапчук нібито буде тільки радий, якщо організатори Євробачення знайдуть того, хто проведе пісенний конкурс ще краще, "і це також змінить його кар'єру". Сам він бачить у ролі ведучих Машу Єфросиніну, Сергія Притулу, Тимура Мірошниченка, а може й навіть Олександра Скічка, який пішов у політику.

Шоумен наголошує, що ведучий Євробачення-2023 повинен:

досконало володіти англійською і французькою мовами, оскільки на конкурсі дві офіційні мови;

мати великий досвід роботи в прямих ефірах;

бути стресостійким та артистичним.

Усі кандидати, яких назвав Володимир Остапчук, на його думку, підпадають під ці критерії, тоді як щодо молодших колег він сумнівається.

"З молодших поки ніхто не спадає на думку. Але треба експериментувати. Я за експерименти! Можливо, це буде якийсь блогер. Можливо, це буде не двоє людей, а дві пари ведучих", – висловився Володимир Остапчук.

Нагадаємо, Джамала з піснею 1944 перемогла на Євробаченні-2016 у Стокгольмі й привезла пісенний конкурс до Києва. Так, Володимир Остапчук і Олександр Скічко в тандемі працювали на сцені Міжнародного виставкового центру, а Тимур Мірошниченко – у грін-румі.