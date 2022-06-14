Об этом Валерий Харчишин рассказал в интервью 24 каналу. А также поделился, кто, по его мнению, может представлять Украину на конкурсе в следующем году.
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Валерий Харчишин о Евровидении-2023
Оно точно состоится в Украине. Я бы хотел, чтобы оно произошло в освобожденной Ялте. Говорят, что в Мариуполе неуместно, потому что это как на кладбище. Но, думаю, что все погибшие люди хотели бы, чтобы Украина улыбалась, жила. Ибо ради чего они тогда положили свою жизнь?
– сказал музыкант.
Лидер "Другої Ріки" отметил, что ему безразлично, кто будет представлять Украину. В шутку он сказал, что это мог бы быть Олег Анатольевич Винник: "Пусть уедет из Германии, посетит Украину и выступит здесь ради нашего счастливого будущего".
Интервью с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн
Евровидение-2023: что известно
- Певица Оля Цыбульская рассказывала, что мечтает о Евровидении-2023 в освободившемся Мариуполе. Но она понимает, что война может затянуться и конкурс может принять другая страна. К примеру, дружественная Польша.
- О желании провести Евровидение в Мариуполе говорила и продюсер Ирина Горова: "Я хочу, чтобы все приехали, посмотрели. Во-первых, это должна быть территория Украины, должны все приехать, увидеть, почувствовать, это такое святое место сейчас".
- В Украине уже начали подготовку к Евровидению-2023. О первых шагах сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. В Украине утвердили состав Оргкомитета, который будет отвечать за проведение песенного конкурса в следующем году.
- Владимир Остапчук предположил, что ведущими конкурса могли бы стать Маша Ефросинина, Сергей Притула, Тимур Мирошниченко и Александр Скичко. Он и сам не прочь вести Евровидение-2023.