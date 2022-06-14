Об этом Валерий Харчишин рассказал в интервью 24 каналу. А также поделился, кто, по его мнению, может представлять Украину на конкурсе в следующем году.

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Оно точно состоится в Украине. Я бы хотел, чтобы оно произошло в освобожденной Ялте. Говорят, что в Мариуполе неуместно, потому что это как на кладбище. Но, думаю, что все погибшие люди хотели бы, чтобы Украина улыбалась, жила. Ибо ради чего они тогда положили свою жизнь?

– сказал музыкант.

Лидер "Другої Ріки" отметил, что ему безразлично, кто будет представлять Украину. В шутку он сказал, что это мог бы быть Олег Анатольевич Винник: "Пусть уедет из Германии, посетит Украину и выступит здесь ради нашего счастливого будущего".

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