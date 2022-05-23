Українська продюсерка Ірина Горова зізналась, що конкурс Євробачення не є політичним. Тому вона не вважає цьогорічну перемогу України несправедливою.

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Ірина Горова про перемогу Kalush Orchestra

Ірина підкреслила, що конкурс Євробачення ніколи не був про вокал чи пісню.

Я дуже не люблю ці питання, але що хочу сказати. Що Євробачення ніколи не був конкурс вокальний чи тільки про пісню чи тільки про здібності. Це завжди був конкурс про перформанс, ситуацію у світі, трошечки політизований, мабуть, не трошечки, і це був конкурс емоцій,

– сказала продюсерка.

"Тому що голосують люди, які сприймають конкурсантів, прив'язаних до чогось. Ми не знаємо конкурсантів ні з Сербії, Польщі, ми бачимо 3 хвилин виступ і оцінюємо його по багатьох параметрах. Хтось з політичної сторони хтось з перформансу, хтось з вокалу, хтось з симпатичних відчуттів, але це ніколи не був вокальний конкурс. Стільки про це кажуть, що це несправедливо чи справедливо – це повинно було так статися", – зауважила вона.

Додамо, лідер Kalush Orchestra Олег Псюк вже відповідав на закиди щодо перемоги України через війну. "Так, всі знають, що тривалий період ми були в букмекерській таблиці першими. Але до війни ми були п'ятими, а це означає, що вона подобалася слухачам. Чим більше говорили про Україну, тим більше слухали пісню. Я був у багатьох містах різних країн і чув цю пісню всюди. Вона сподобалася європейцям", – підкреслював артист.

Де має пройти Євробачення-2023

Згідно з традицією Євробачення, переможець повинен зустріти учасників наступного року у своїй країні. У мережі чимало дискусій стосовно того, де саме має пройти Євробачення-2023. Ірина Горова вважає, що воно має відбутись у Маріуполі.

Я хочу, щоб всі приїхали, подивилися. По-перше, це повинна бути територія України, повинні всі приїхати побачити відчути, це таке святе місце зараз,

– відповіла Горова.

Повне інтерв'ю Ірини Горової: дивіться відео онлайн