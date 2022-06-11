Колектив Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022, тому Україна, згідно з правилами, має прийняти в себе учасників конкурсу наступного року. Тому представники культури почали підготовку до Євробачення-2023.

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Розпочалась підготовка до Євробачення-2023

Про перші кроки повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. В Україні затвердили склад Оргкомітету, який відповідатиме за проведення пісенного конкурсу у 2023 році.

Утворено Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу Євробачення та затверджено його склад,

– написав Тарас Мельничук.

Зауважимо, на початку червня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Україна отримала опитувальник від Європейської мовної спілки щодо питань, які країна має вирішити.

"У нас немає сумнівів, що воно має відбуватися в Україні. Єдине, що ніхто ще не проводив Євробачення під час війни… Ми зараз шукаємо спільно з колегами відповіді на найважливіші умови, які висуває Мовна спілка, але думаю, що у діалозі нам доведеться пояснити, що деякі умови мають бути змінені", – казав Ткаченко на одній з пресконференцій.

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