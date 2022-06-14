Про це Валерій Харчишини розповів в інтерв'ю 24 каналу. А також поділився, хто, на його думку, може представляти Україну на конкурсі наступного року.
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Валерій Харчишин про Євробачення-2023
Воно точно відбудеться в Україні. Я б хотів, щоб воно відбулося у звільненій Ялті. Кажуть, що в Маріуполі недоречно, бо це як на цвинтарі. Але, думаю, що всі люди, які там загинули, хотіли б, щоб Україна усміхалася, жила. Бо заради чого тоді вони поклали своє життя?
– сказав музикант.
Лідер "Другої Ріки" зазначив, що йому байдуже, хто представлятиме Україну. Жартома він сказав, що це міг би бути Олег Анатолійович Винник: "Нехай виїде з Німеччини, відвідає Україну і Виступить тут заради нашого щасливого майбутнього".
Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн
Євробачення-2023: що відомо
- Співачка Оля Цибульська розповідала, що мріє про Євробачення-2023 у звільненому Маріуполі. Та вона розуміє, що війна може затягнутися і конкурс може прийняти інша країна. До прикладу, дружня Польща.
- Про бажання провести Євробачення в Маріуполі казала й продюсерка Ірина Горова: ""Я хочу, щоб всі приїхали, подивилися. По-перше, це повинна бути територія України, повинні всі приїхати, побачити, відчути, це таке святе місце зараз".
- В Україні вже розпочали підготовку до Євробачення-2023. Про перші кроки повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. В Україні затвердили склад Оргкомітету, який відповідатиме за проведення пісенного конкурсу наступного року.
- Володимир Остапчук припустив, що ведучими конкурсу могли б стати Маша Єфросиніна, Сергій Притула, Тимур Мірошниченко й Олександр Скічко. Він і сам не проти вести Євробачення-2023.