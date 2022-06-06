Артистка мріє, щоб конкурс відбувся в Маріуполі. Та розуміє, що війна може затягнутися. Оля не проти, якщо Євробачення прийме дружня Польща. Про це розповіла в інтерв'ю 24 каналу.
Повне інтерв'ю тут Не відкладайте життя на потім, – інтерв'ю з Олею Цибульською про Ірпінь, шоубіз та Євробачення
Де має пройти Євробачення-2023
Цибульська прагне, щоб пісенний конкурс наступного року відбувся все-таки в Україні.
Мрію, звичайно, щоб це відбулося в Маріуполі, у відновленому, відбудованому місті,
– наголосила артистка.
Однак невідомо, чи вистачить сил, чи доречно буде робити це саме в цьому місті. Батьки Олі до війни жили в Ірпені. Коли вона побачила, що сталося там, скільки людей загинуло, то емоційно було дуже складно. Таке ж може бути з Маріуполем.
Але це буде таке переможне Євробачення, яке святкуватиме нашу повну незалежність і свободу. Не знаю, але де б це не відбувалося – це буде доречно,
– додала Оля.
Якщо війна затягнеться, Євробачення, можливо, прийме Польща. Є чутки, що це може бути місто Перемишль, що на межі країн. Цибульська не проти, щоб конкурс відбувся у поляків, однак все-таки сподівається, що все закінчиться і Євробачення святкуватимуть в Україні.
Інтерв'ю Олі Цибульської: дивіться відео онлайн
Також під час розмови з журналістами 24 каналу Оля Цибульська:
- пояснила, чому не вірить Максиму Галкіну та "хорошим русскім";
- висловилася про флешмоб Лесі Нікітюк "Краса для ЗСУ", пояснила, що треба бути красивою насамперед для себе, а не для чоловіків. Оля згадала, як жінки фарбували губи червоною помадою, що символізувало своєрідний протест;
- наголосила, що не виїжджає з України, бо не хоче, вдома їй набагато краще;
- зізналася, що через війну шоу-бізнес зруйнувався, бо нарешті зникли перші, другі, треті ешелони, всі тепер об'єднані однією метою – створювати українське.