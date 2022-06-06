Артистка мріє, щоб конкурс відбувся в Маріуполі. Та розуміє, що війна може затягнутися. Оля не проти, якщо Євробачення прийме дружня Польща. Про це розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

Повне інтерв'ю тут Не відкладайте життя на потім, – інтерв'ю з Олею Цибульською про Ірпінь, шоубіз та Євробачення

Де має пройти Євробачення-2023

Цибульська прагне, щоб пісенний конкурс наступного року відбувся все-таки в Україні.

Мрію, звичайно, щоб це відбулося в Маріуполі, у відновленому, відбудованому місті,

– наголосила артистка.

Однак невідомо, чи вистачить сил, чи доречно буде робити це саме в цьому місті. Батьки Олі до війни жили в Ірпені. Коли вона побачила, що сталося там, скільки людей загинуло, то емоційно було дуже складно. Таке ж може бути з Маріуполем.

Але це буде таке переможне Євробачення, яке святкуватиме нашу повну незалежність і свободу. Не знаю, але де б це не відбувалося – це буде доречно,

– додала Оля.

Якщо війна затягнеться, Євробачення, можливо, прийме Польща. Є чутки, що це може бути місто Перемишль, що на межі країн. Цибульська не проти, щоб конкурс відбувся у поляків, однак все-таки сподівається, що все закінчиться і Євробачення святкуватимуть в Україні.

Інтерв'ю Олі Цибульської: дивіться відео онлайн

Також під час розмови з журналістами 24 каналу Оля Цибульська: