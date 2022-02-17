Ексклюзивно для читачів 24 каналу Вадим Лисиця прокоментував скандали, які розгорнулися навколо Нацвідбору на Євробачення-2022. Не оминув увагою конфлікт між Kalush Orchestra та Суспільним.

Повна розмова тут Швидше за все, ніхто нікуди не поїде, – продюсер Вадим Лисиця про скандальний Нацвідбір-2022

Вадим Лисиця про сварку Kalush Orchestra зі Суспільним мовником

Лисиця відверто вражений, що артисти змушені самостійно "вибивати" правду, хоч цим має займатися їхній продюсер Ваня Клименко.

Як на мене, це все дурно пахне. Музиканти не можуть звинувачувати Суспільне чи когось іншого. У них є менеджер, продюсер Ваня Клименко. Чому вони самі бігають і розв'язують ці питання? Для мене це дивно,

– заявив Вадим Лисиця.

Музичний продюсер додав, що раніше, якщо в його артистів були якісь проблеми, то він вирішував все самостійно. Тому ця ситуація неабияк вразила Вадима.

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Конфлікт Kalush Orchestra та Суспільного мовника

Після оголошення результатів фіналу Національного відбору на Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra звинуватив Суспільне у фальсифікації голосів.

Підозри виникли через оголошення неправильних балів у прямому ефірі та відмову показати листок з результатами голосування глядачів.

Через підозру у фальсифікації репери навіть опублікували петицію на сайті президента.

Представники Суспільного пояснили, що не зобов'язані показувати листок кожному охочому, а всі результати оголосили у прямому ефірі та оприлюднили на сайті.

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