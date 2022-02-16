Після дискваліфікації Alina Pash невідомо, як складеться доля України на Євробаченні-2022 в Турині, інформує 24 канал. Організатори натякають, що в Італію можуть відправити гурт Kalush Orchestra, який на Нацвідборі взяв срібло, але Вадим Лисиця переконаний, що цьогоріч на міжнародний конкурс не поїде ніхто. Про це музичний продюсер розповів в ексклюзиві Showbiz 24.

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Про скандал довкола Alina Pash

До Alina Pash у Вадима Лисиці жодних претензій, бо "виступила вона прекрасно, все в неї добре". Натомість усі його звинувачення посипались на адресу менеджменту співачки. Саундпродюсер назвав "абсолютним ідіотизмом" їхні махінації з фейковою довідкою від прикордонників. Суспільному теж перепало.

У мене питання до організаторів. Як вони взагалі могли допустити Alina Pash до конкурсу, якщо не перевірили, була чи не була вона в Криму, як вона туди доїхала – через Росію чи через Україну? Камон, ви самі ці правила вигадали. Будьте ласкаві, дотримуйтеся, перевіряйте,

– емоційно висловився Вадим Лисиця.

Alina Pash у фіналі Нацвідбору Євробачення-2022 / Фото з інстаграму співачки

"Чому так відбувається? Чому інших артистів ви дискваліфікували одразу на старті за одну згадку, що хтось десь був? Я знаю ці випадки, знаю цих артистів, я готував їх на Євробачення. Їх реально усунули, бо вони колись їздили в Росію", – додав музичний продюсер.

Однак він відмовився називати ім'я виконавців, щоб не втягувати їх у скандал.

Цікаво, що цьогоріч учасників Нацвідбору дискваліфікували не тільки за поїздки в Росію і Крим. LAUD прибрали з фіналу через пісню – Head Under Wate, яка "гуляла" мережею з липня 2018-го, протермінувавши усі правила на три роки.

Про сварку Kalush Orchestra зі Суспільним мовником

24 каналу Вадим Лисиця прокоментував і публічну сварку Kalush Orchestra з Суспільним мовником. Він відверто вражений, що артисти змушені самостійно "вибивати" правду, хоч цим має займатися їхній продюсер Ваня Клименко.

Як на мене, це все дурно пахне. Музиканти не можуть звинувачувати Суспільне чи когось іншого. У них є менеджер, продюсер Ваня Клименко. Чому вони самі бігають і вирішують ці питання? Для мене це дивно,

– заявив Вадим Лисиця.

"Свого часу, якщо були якісь проблеми у моїх артистів, то вирішував я їх самостійно – і бігав, і звинувачував, і все інше", – додав музичний продюсер.

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Про державні 20 мільйонів гривень на Євробачення

Обурює Вадима Лисицю й те, що на Євробачення Суспільному мовнику виділили 20 мільйонів гривень з держбюджету. Він вимагає від організаторів детальний звіт про те, куди і на що пішли гроші платників податків, а решту просить повернути назад.

Мене вбило те, що виділили 20 мільйонів гривень на Національний відбір, на поїздку на Євробачення. Історично – це нереальна історія, бо ми з Alyosha свого часу "полиняли" на 400 тисяч євро, 220 з яких я ще винен за це Євробачення,

– зізнався саундпродюсер.

Нагадаємо, 2011 року Alyosha представляла Україну на Євробаченні-2010 у Норвегії. З 2009 по 2018 рік її продюсером був Вадим Лисиця, тож всі витрати на поїздку він взяв на себе й розраховується за неї досі.

Хто поїде на Євробачення-2022 від України

"Ми всі ризикуємо, що вийде так, як тоді, коли була MARUV, коли всі відмовилися і не поїхав ніхто. Чесно, ці правила ідіотські... Ми самі собі вистрілюємо в ногу з цими правилами", – думає Вадим Лисиця.

Швидше за все, ніхто нікуди не поїде. Я вважаю, що у всій цій історії максимальну відповідальність повинен нести Суспільний мовник і всі люди, які займались Нацвідбором на Євробачення, бо це страшнюча ганьба. Це ганьба всій системі, яка там утворилась,

– різко висловився музичний продюсер.

Фіналісти Нацвідбору Євробачення-2022 / Фото Суспільного, Анастасія Мантач, Артем Галкін