Эксклюзивно для читателей 24 канала Вадим Лисица прокомментировал скандалы, развернувшиеся вокруг Нацотбора на Евровидение-2022. Не обошел вниманием конфликт между Kalush Orchestra и Суспільним.

Полный разговор здесь Скорее всего никто никуда не поедет, – продюсер Вадим Лисица о скандальном Нацотборе-2022

Вадим Лисица о ссоре Kalush Orchestra с Суспільним

Лисица откровенно поражен, что артисты вынуждены самостоятельно "выбивать" правду, хотя этим должен заниматься их продюсер Ваня Клименко.

По-моему, это все дурно пахнет. Музыканты не могут винить Суспільне или кого-то другого. У них есть менеджер, продюсер Ваня Клименко. Почему они сами бегают и решают эти вопросы? Для меня это странно,

– заявил Вадим Лисица.

Музыкальный продюсер добавил, что раньше, если у его артистов были какие-то проблемы, то он решал все самостоятельно. Поэтому эта ситуация изрядно поразила Вадима.

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Конфликт Kalush Orchestra и Суспільного

После объявления результатов финала Национального отбора на Евровидение-2022 группа Kalush Orchestra обвинил Суспільне в фальсификации голосов.

Подозрения возникли из-за объявления неправильных баллов в прямом эфире и отказа показать листок с результатами голосования зрителей.

Из-за подозрения в фальсификации рэперы даже опубликовали петицию на сайте президента.

Представители Суспільного пояснили, что не обязаны показывать листок каждому желающему, а все результаты объявили в прямом эфире и обнародовали на сайте.

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