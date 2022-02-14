Варто нагадати, що після Нацвідбору Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra вимагав показати в оргкомітету документ з глядацьким голосуванням, тому що підозрював Суспільне у фальсифікації голосів. Зараз Олексій Гончаренко з мовника пояснив, чому склалась така скандальна ситуація.

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Ми не показали листок, тому що в кімнаті, куди Kalush Orchestra просився, перебувала керівник аудиторів з командою і вона нам сказала, що ми не можемо показувати одній групі на вимогу одного учасника цей документ, тому що в правилах немає, що ми повинні це робити на прохання однієї особи,

– заявив Гончаренко.

"По-друге, за правилами конкурсу, переможець оголошуєтсья в ефірі і за цим слідкує аудитор. Все було оголошене, всі дані перевірено і на приватні прохання будь-якого ми не відповідаєм", – додав чоловік.

"Є 3 конверти", – Гончаренко

Предстаник Суспільного наголосив, що всі дані після закінчення ефіру були на сайті Суспільного. Тобто прозорість була нібито максимальною і не було підстав, шоб показувти команді Kalush Orchestra ці папери.

Згодом Гончаренко додав, що після оцінок суддів рішення глядачів розміщують у 3 конверти: 1 головний і 2 технічних. Головний конверт оголосила представниця аудиторської компанії, а інші 2 передають людині, яка формує таблицю, і редакторці, яка цьогоріч припустилась помилки, коли заплутала ведучого Тимура Мірошниченка, коли говорила йому у вушний мікрофон загальні бали, а не глядацькі.