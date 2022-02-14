Музиканти з гурту Kalush Orchestra не стримували свого обурення після фіналу Нацвідбору Євробаченння-2022. Вони закидають Суспільному мовнику, що той підсуджує переможниці Alina Pash, фальсифікує голоси суддів, глядачів, видаляє гнівні коментарі їхніх фанів. З цими претензіями репери "пішли" до Володимира Зеленського – подали петицію до президента України.

Гаряча тема Суспільне поки не буде підписувати угоду з Alina Pash на Євробачення: скандальна причина

Гурт Kalush Orchestra подав петицію проти Суспільного

Петиція вже подана на сайт президента. Протягом двох робочих днів її мають опублікувати. Готуємося всі голосувати, буде цікаво,

– заявив Олег Псюк в інстаграм-сторіс.

Kalush Orchestra подав петицію до президента / Відео з інстаграму гурту

За словами лідера Kalush Orchestra, вони хочуть "докопатися до істини", адже Суспільне їх відверто ігнорує. Організатори Нацвідбору Євробачення-2022 відмовилися пояснювати юнакам, чому за добу до фіналу їхні з ROXOLANA виступи поміняли місцями, коли всі фани вже "ширили цифру 6".

Коли ми захотіли розібратися, нам сказали: "Ми тут головні, ми тут начальство. Як ми сказали, так і буде. Приймаєте правила або просто не виступаєте,

– розповів лідер Kalush Orchestra.

Крім того, він додав, що Суспільний мовник не пускає представників їхнього гурту на пресконференцію для журналістів. "З усіх сторін, з яких би ми не заходили, вони не дають акредитацію", – скаржиться Олег Псюк.

Читайте також Джамала натякнула, чому Kalush Orchestra не виграли Нацвідбір Євробачення-2022

На офіційній сторінці в інстаграмі Kalush опублікував глузливе відео з оголошення результатів Нацвідбору Євробачення-2022, де Тімур Мірошниченко плутався в оцінках, а Ярослав Лодигін, на їхню думку, "перевіряв правильність балів, щоб перемогла Alina Pash".

Цікаво "Kalush злили, давайте об'єктивно": як українці реагують на переможницю Нацвідбору

Що сталось після фіналу Нацвідбору Євробачення-2022