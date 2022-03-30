Слава Камінська зізналась, що написала перша. Вона зв'язалася з сестрою і батьками Віки одразу після того, як почула про обстріли Сумської вулиці в Харкові, де живе її сім'я. Уже після цього артистка зателефонувала ексколезі.

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Я написала її сестрі, її батькам протягом перших трьох днів, коли в Харкові на Сумській прилетів снаряд. Я ж не тварюка. Ми зараз спілкуємося,

– зізналась Слава Камінська.

Вона й досі підтримує зв'язок з Вікою Смеюхою, щоправда, більше спілкується з її сестрою Уляною, з якою теж скандалила в мережі. "То взагалі не проблеми були – проблеми зараз почалися. Потрібно підтримувати одне одного", – наголосила співачка.

Так, в інтерв'ю Славі Дьоміну Камінська розповіла, що Віка довго не виїжджала з Києва, бо намагалася забрати батьків з Харкова. Вони насилу вирвалися з-під обстрілів – дісталися до столиці евакуаційним потягом, а звідти зіркова донька вивезла їх до Польщі.

Повне інтерв'ю Слави Камінської зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про примирення з Вікою Смеюхою – на 14 хвилині 17 секунд)

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