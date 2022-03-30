Слава Камінська зізналась, що написала перша. Вона зв'язалася з сестрою і батьками Віки одразу після того, як почула про обстріли Сумської вулиці в Харкові, де живе її сім'я. Уже після цього артистка зателефонувала ексколезі.
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Я написала її сестрі, її батькам протягом перших трьох днів, коли в Харкові на Сумській прилетів снаряд. Я ж не тварюка. Ми зараз спілкуємося,
– зізналась Слава Камінська.
Вона й досі підтримує зв'язок з Вікою Смеюхою, щоправда, більше спілкується з її сестрою Уляною, з якою теж скандалила в мережі. "То взагалі не проблеми були – проблеми зараз почалися. Потрібно підтримувати одне одного", – наголосила співачка.
Так, в інтерв'ю Славі Дьоміну Камінська розповіла, що Віка довго не виїжджала з Києва, бо намагалася забрати батьків з Харкова. Вони насилу вирвалися з-під обстрілів – дісталися до столиці евакуаційним потягом, а звідти зіркова донька вивезла їх до Польщі.
Повне інтерв'ю Слави Камінської зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про примирення з Вікою Смеюхою – на 14 хвилині 17 секунд)
Головне про скандал Слави та Віки з "НеАнгелів"
- Давній конфлікт підігріла Віка – опублікувала відео, на якому ріже торт з зображенням Камінської. Цей десерт їй нібито подарували прихильники.
- Після цього Смеюха дала інтерв'ю про те, що всі 15 років у колективі потерпала від булінгу Слави. Ба більше, через постійні приниження їй довелось боротися з комплексами.
- У відповідь Камінська розповіла, як колега била її вагітною. На її думку, відео з тортом віка зняла заради піару перед прем'єрою пісні.
- Однак артистка випередила Вікторію – першою випустила трек з промовистою назвою "Аб'юзер".