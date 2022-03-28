Українська співачка Слава Камінська кілька днів була в Україні та ховалась у бомбосховищі від обстрілів. Вона не опускала руки та берегла дітей.

Читайте також Ти сумуєш за батьком, – Джамала звернулась до сина у його день народження

Чому Слава Камінська вирішила переїхати

Виконавиця розповіла, що її будинок був недалеко від Гостомеля, тож їй доводилось вкрай часто бігати у сховище. Але й там не було безпечно.

Оскільки я живу високо, було страшно. До мене приїхала свекруха з хворими ногами. Якщо раптом ліфт перестане працювати, і доведеться тікати з верхнього поверху вниз, можна і не встигнути,

– розповіла зірка.

Тоді Слава Камінська переїхала до кумів, але ситуація не покращилась: "Якщо я ще можу покласти великий і товстий хрін на себе, то діти є діти. Сиділи в підвалі постійно доти, доки мені Лора не сказала: "Мамо, а коли ми помремо? Коли нас вбиватимуть?".



Діти Камінської у сховищі / Скриншот з відео

Знаменитість після цього віддала дітей сестрі у Нідерланди. Ще через декілька днів, розібравшись з проблемами з автівкою, вона й сама виїхала з України: "Моя мама якраз була у Нідерландах у сестри. Вона прилетіла до Словаччини, а я в Ужгороді на кордоні віддала їй дітей".

Як українців сприймають у Нідерландах

Слава Камінська перебуває у Гаазі. Там їх зустріли волонтери та дали номер у готелі. Зірка планує винаймати житло, офіційно вона вважається тимчасовим шукачем захисту.

Українським сім'ям у Нідерландах нараховують виплати: 45 євро на тиждень на дитину та 60 євро на дорослого. Слава Камінська хоче віддати дітей до школи та зареєструватися, щоб отримувати медичні послуги.

Для сім'ї з чотирьох осіб середній чек у супермаркеті виходить на 50 євро. Продуктів вистачає на 2 дні. Тут дуже дорогий бензин. Дешевше ніж у Німеччині, але все одно дуже дорого. Заправила трохи, але я б на ці гроші вдома їздила два тижні,

– розповіла артистка.

Повне інтерв'ю Слави Камінської: дивіться відео