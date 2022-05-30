За три місяці війни Макс Барських випустив уже три пісні – дві з них українською, а одна англійською. Він вирішив повністю змінити свій репертуар, адже до 24 лютого майже всі його треки були російською мовою.

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Чому Макс Барських більше не випускає пісень російською

Ця війна показує, наскільки ми різні. У нас зовсім інша мораль. Українці виборюють свободу, бо ми вільні люди. У Росії люди йдуть за своїм лідером, хоча цьому лідеру на них начхати,

– емоційно висловився Барських.

Він наголосив, що зараз пише рідною мовою, щоб допомогти українцям впоратися з їхніми емоціями та прославити хоробрих бійців ЗСУ. Англійською ж співає, бо давно мріяв про кар'єру в Європі та США.

"Так, я маю почати з нуля. Але я вдячний за цей досвід у моєму житті. Це складно, але я готовий до нової глави мого життя. Якщо чесно, я завжди мріяв про європейську та американську індустрію", – пояснив артист.

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Макс Барських про нагороду MTV Russia

У листопаді 2021 року співак, який на той час активно гастролював країною-агресоркою, отримав статуетку "Найкращий виконавець за версією MTV Росія". На премію MTV Europe Music Awards 2021 він номінувався від російського MTV, бо в Україні філії MTV немає. Тож цю нагороду йому присвоїли як російському виконавцю.

Раніше в Україні теж було MTV, але потім вирішили зібрати всі східноєвропейські країни і назвати це російським MTV. Мені було трохи ніяково від цього. Я ніколи не вважав себе російським. Я просто виступав там,

– виправдався Барських.

Макс Барських переміг у "російській" категорії MTV EMA 2021 / Фото Getty Images

Примітно, що не одна зірка українського шоу-бізу вважає, що Барських реабілітувався за свою багаторічну роботу на Росії: