Барських вже зізнався, що шкодує про співпрацю з Росією після 2014 року. Коли країна-агресорка розпочала повномасштабну війну проти України, виконавець одразу ж розірвав усі контракти, заборонив використовувати свої треки там.

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Пісні Макса Барських знову транслюють на Росії

Нещодавно стало відомо, що пісні Барських знову можна прослуховувати на Росії. Це викликало обурення в публіки. Однак Максим пояснив, що треки вкрали та опублікували на майданчику для прослуховування без його згоди. Наразі команда працює над тим, щоб заблокувати доступ до пісень на території Росії.

Думаю, весь світ уже побачив, що у Росії править злочинність, безкарність, беззаконня, брехня, обман та пропаганда. Таким чином і мої пісні з'явилися на майданчиках цієї країни. Насолоджуйтесь, поки у вас є така можливість. І пам'ятайте, що ваші криваві рублі мені не потрібні,

– заявив Макс.

Також він вкотре звернувся до представників російського шоу-бізнесу й закликав їх використати свій голос у правильному напрямку, щоб врятувати батьківщину від влади, яка перетворюється на зливний бачок і зливає свою країну глибоко на дно за ці ж криваві рублі.

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Макс Барських і війна в Україні