З 11 березня пісні Макса Барських не звучатимуть у Росії. Їх не буде ані на радіо, ані на телеканалах, ані у фільмах, ані в серіалах, де вони звучали як саундтреки. Так співак втратить пристойні роялті – грошову винагороду за музику на будь-яких цифрових майданчиках. Це підкреслила Злата Огнєвіч.

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Злата Огнєвіч розхвалила Макса Барських

Співачка зауважила, що Макс Барських, як топовий артист СНД, самовільно відмовився від десятків тисяч доларів, бо є "цінності набагато сакральніші, ніж зелені папірці – людське життя, честь і мужність".

Я можу тільки уявити суму роялті, якої Макс позбудеться. Але! У цьому світі є цінності, дорожчі за гроші. Це сильно. Я до глибини душі вражена, здивована і захоплена вчинком Макса Барських. Величезна повага,

– висловилася Злата Огнєвіч.

Разом з тим співачка впевнена, що наша перемога і світле майбутнє не за горами. "Зло кінець кінцем буде покаране. Після найтяжкої, кривавої, темної ночі завжди приходить світанок. Наше завдання зараз – бути сильними і світити", – зізналась Огнєвіч.

Скриншот з інстаграму Злати Огнєвіч

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