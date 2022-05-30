За три месяца войны Макс Барских выпустил уже три песни – две из них на украинском, а одна на английском. Он решил полностью сменить свой репертуар, ведь до 24 февраля почти все его треки были на русском языке.

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Почему Макс Барских больше не выпускает песен на русском

Эта война показывает, насколько мы разные. У нас совсем другая мораль. Украинцы борются за свободу, потому что мы свободные люди. В России люди идут за своим лидером, хотя этому лидеру на них плевать,

– эмоционально выразился Барских.

Он подчеркнул, что сейчас пишет на родном языке, чтобы помочь украинцам справиться с их эмоциями и прославить храбрых бойцов ВСУ. По-английски поет, потому что давно мечтал о карьере в Европе и США.

"Да, я должен начать с нуля. Но я благодарен за этот опыт в моей жизни. Это сложно, но я готов к новой главе моей жизни. Если честно, я всегда мечтал о европейской и американской индустрии", – объяснил артист.

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Макс Барских о награде MTV Russia

В ноябре 2021 года певец, который в то время активно гастролировал страной-агрессоркой, получил статуэтку "Лучший исполнитель по версии MTV Россия". На премию MTV Europe Music Awards 2021 он номинировался от российского MTV, потому что в Украине филиала MTV нет. Так что эту награду ему присвоили как русскому исполнителю.

Раньше в Украине тоже было MTV, но потом решили собрать все восточноевропейские страны и назвать это российским MTV. Мне было немного неловко от этого. Я никогда не считал себя русским. Я просто выступал там,

– оправдался Барских.

Макс Барских победил в "русской" категории MTV EMA 2021 / Фото Getty Images

Примечательно, что не одна звезда украинского шоу-биза считает, что Барских реабилитировался за свою многолетнюю работу на России: