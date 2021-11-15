Зазначимо, що першу музичну нагороду від MTV Europe Music Awards Барських отримав як найкращий український артист. Проте у 2021-му він номіновувався на нагороду від Росії. Премія відбулась 14 листопада у Будапешті, Угорщина. Виконавець з'явився на червоній доріжці нагороди у білому костюмі українського бренду LUVI.
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Прекрасна неділя та новини! Дякую MTV Russia за вибір і всім моїм фанам за колосальну підтримку та голоси. Завдяки вам ця статуетка знову повертається до мене. Сьогодні саме той день, коли ця нагорода для мене особливо важлива – у момент створення кардинально нової музики та пошуку іншого звучання,
– написав в інстаграмі співак.
Макс Барських переміг у "російській" категорії MTV EMA 2021 / Фото Getty Images
Зазначимо, що за приз у номінації "Найкращий російський виконавець" також боролися грузинська співачка Муся Тотібадзе, казахстанський діджей Imanbek, українська співачка Марі Краймбрері та репер Slava Marlow. Додамо, що два роки тому у цій же номінації перемогла інша українська скандальна артистка – MARUV.
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Чому в премії MTV EMA 2021 немає "української" номінації
- У європейській музичній премії українці брали участь з 2007 по 2012 рік. Свого часу переможцями у категорії ставали Лама (2007), Quest Pistols (2008), Green Grey (2009), Макс Барських (2010), Sirena (2011) та Alloise (2012).
- Оскільки Україна тепер немає філії MTV, чимало зірок подаються на премію через Росію. Відтак, нагорода присвоюється як російському виконавцю.
- Минулими роками нагороду в "російській" категорії отримували такі зірки, як Іван Дорн (2017) і MARUV (2019). Переможців у номінаціях відзначають за допомогою інтернет-голосування.