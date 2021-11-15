Зазначимо, що першу музичну нагороду від MTV Europe Music Awards Барських отримав як найкращий український артист. Проте у 2021-му він номіновувався на нагороду від Росії. Премія відбулась 14 листопада у Будапешті, Угорщина. Виконавець з'явився на червоній доріжці нагороди у білому костюмі українського бренду LUVI.

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Прекрасна неділя та новини! Дякую MTV Russia за вибір і всім моїм фанам за колосальну підтримку та голоси. Завдяки вам ця статуетка знову повертається до мене. Сьогодні саме той день, коли ця нагорода для мене особливо важлива – у момент створення кардинально нової музики та пошуку іншого звучання,

– написав в інстаграмі співак.



Макс Барських переміг у "російській" категорії MTV EMA 2021 / Фото Getty Images

Зазначимо, що за приз у номінації "Найкращий російський виконавець" також боролися грузинська співачка Муся Тотібадзе, казахстанський діджей Imanbek, українська співачка Марі Краймбрері та репер Slava Marlow. Додамо, що два роки тому у цій же номінації перемогла інша українська скандальна артистка – MARUV.

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