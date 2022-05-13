За рік після розпаду гурту "НеАнгели" Слава Камінська випустила перший сольний альбом, в якому був тільки один україномовний сингл – "Подзвони". Друга пісня з'явилася під час війни з Росією – "Додому". Це перша авторська робота співачки рідною мовою.

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Слава Камінська про пісню "Додому"

Це не тільки мій біль. Це біль моєї країни. Для мене це перша робота українською як автора. Хоча ні, це не робота – це крик душі. Дуже багато жінок з дітьми виїхали в інші країни, щоб бути в безпеці. Але душею ми залишилися вдома,

– наголосила Слава Камінська.

За два місяці в Нідерландах співачка переконалася, що немає кращої країни, ніж Україна, адже чужа держава ніколи не стане домом. Вона б давно гайнула назад до Києва, але не може, бо на першому місці для Камінської безпека дітей – 7-річного Леона та 6-річної Лаури.

"Все моє життя залишилося вдома – в Одесі, у Києві, у Харкові. Я переживаю за своїх дітей, тому досі не там, де хотілося б мені та моїй сім'ї. Тільки зараз я сповна усвідомила, наскільки я люблю свою країну! Я хочу додому", – емоційно зізналася співачка.

Слава Камінська – Додому: слухайте пісню онлайн

Нагадаємо, Слава Камінська народилася в Одесі та все життя розмовляла російською. Навіть попри війну вона не змінила свого ставлення до мови, бо не хоче виходити з зони комфорту. Співачка каже: "У мене є зустрічна пропозиція до хлопців, які воюють: нехай перестануть розмовляти на мові, якою я розмовляю з дитинства".

Текст пісні Слави Камінської "Додому"

Як опинилась я сама,

В чужій країні, де завжди похмуро.

Немає сьогодні, мене немає завтра,

Війна дура.

Чому залишилися самотніми,

Наші діти цієї весни.

Зазирни йому в вічі, с*ка,

Йому в самотні вічі зазирни.

Я хочу додому,

Ми інші на чужих просторах.

Не буде ніде так затишно, як вдома,

Як у нас вдома.

Хочу додому, навіщо мені ці холодні райони.

Єдина мрія прокинутись вранці,

Почути слова: повертайся додому.

Чому тепер я у кайданах,

В країні, де була завжди вільна.

Мені не потрібна така допомога,

Не допоможе дуло у спину, віриш?

Я хочу додому,

Ми інші на чужих просторах.

Не буде ніде так затишно, як вдома,

Як у нас вдома.

Хочу додому, навіщо мені ці холодні райони.

Єдина мрія прокинутись вранці

Почути слова: повертайся додому.

Сидіти у підвалах, хіба ви такого хотіли своїм дітям?

Навіщо прийшли на нашу землю з лихом?

Що немає відповіді?

Я бережу життя доньки і сина.

А ти, навіщо вбивати, а потім вмерти свого відпустила?

Я хочу додому

Ми інші на чужих просторах

Не буде ніде так затишно, як вдома,

Як у нас вдома.

Хочу додому, навіщо мені ці холодні райони.

Єдина мрія прокинутись вранці

Почути слова: повертайся додому.

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