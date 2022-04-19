Раніше Слава Камінська ділилась, що до повномасштабної війни почала вивчати українську мову, оскільки погано її знала. Але зараз це питання в неї не стоїть на порядку денному.

До слова Українська – крута: Дурнєв, дружина Павліка, Трінчер та інші переходять на державну мову

"Я народилась в Одесі. Мені завжди так було простіше. Я думаю всеодно російською. Так, я можу говорити українською, але мені доводиться перекручувати слова. Можливо, колись і почну говорити, але мені зручніше так. Моя мама розмовляє російською і все моє оточення. Дуже складно перейти на українську мову, коли все твоє оточення російськомовне", – розповіла Камінська.

Водночас вона додала свою пропозицію, як знизити градус мовного питання в Україні:

У мене є зустрічна пропозиція до хлопців, які воюють: нехай перестануть розмовляти на мові, якою я розмовляю з дитинства.



Слава Камінська (праворуч) у Нідерландах / Фото з інстаграму артистки

Варто додати, що згідно із соціологічною групою "Рейтинг", станом на кінець березня, дослідники спостерігають зменшення російськомовного сегменту українців. Цифра істотно зменшилась із вторгнення Росії в Україну. Згодом Олексій Антипович, глава групи, розповів, що близько третини російськомовного населення збирається найближчим часом перейти на українську мову. А ще більше тих, хто раніше спілкувався у побуті двома мовами, переходить на українську мову зараз. Так роблять 2/3 населення України.

Пропонуємо вам кілька порад, як легко та безболісно почати переходити на українську мову у побуті та на роботі.