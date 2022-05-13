Співачка з початку повномасштабної війни активно підтримує український народ на світовій арені. Нещодавно вона виступила на премії Latin American Music Awards та закликала світ підтримати Україну. Також вона випустила пісню "Я – Україна", а зараз просить у новій композиції усіх людей у світі пам'ятати, як росіяни прагнуть знищити українців.

До слова "Свобода – це Україна": Настя Каменських виступила на премії Latin American Music Awards

Україна ніколи не здасться. Вона продовжує боротися за незалежність і щастя своєї нації. І цей подвиг бачить вся планета. Хочеться, щоб якомога більше людей знали про нашу силу та відвагу у боротьбі за свободу. Нам важливо аби війна в Україні, яка є справжнім геноцидом українського народу, не перетворилася у тишу,

– наголосила зірка.



Настя Каменських випустила пісню "You crying" / Фото пресслужби

Каменських каже, що тільки жорстокість стане чимось "звичним" і породить мовчання, стануть чутні розбиті серця мільйонів мирних жителів. Вона переконана, що світова підтримка неоціненна.

"Та дуже хочеться, щоб її сила стала сильнішою за агресію, яка знищує Україну. Адже ми не здаємося і просимо не здаватися міжнародну спільноту. Добро завжди перемагає. А добрих сердець значно більше за ту кількість агресорів, які чинять зло на наших землях. За нами перемога", – прокоментувала артистка.

У відеокліпі зірка співає у чорному костюмі посеред чорної студії, а поміж кадрами виринають моторошні події, які трапились з українцями за останні 2 місяці: евакуація з зони бойових дій, бої ЗСУ та окупантів, смерті рідних та інше.

Настя Каменських – You crying: дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Фанати з усього світу позитивно відреагували на кліп Каменських та відзначили її неймовірно чуттєве виконання: