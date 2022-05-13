Через год после распада группы "НеАнгелы" Слава Каминская выпустила первый сольный альбом, в котором был только один украиноязычный сингл – "Подзвони". Вторая песня появилась во время войны с Россией – "Додому". Это первая авторская работа певицы на родном языке.

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Слава Каминская о песне "Додому"

Это не только моя боль. Это боль моей страны. Для меня это первая работа на украинском как автора. Хотя нет, это не работа – это крик души. Очень многие женщины с детьми уехали в другие страны, чтобы быть в безопасности. Но душой мы остались дома,

– подчеркнула Слава Каминская.

Через два месяца в Нидерландах певица убедилась, что нет лучшей страны, чем Украина, ведь чужое государство никогда не станет домом. Она бы давно вернулась в Киев, но не может, потому что на первом месте для Каминской безопасность детей – 7-летнего Леона и 6-летней Лауры.

"Вся моя жизнь осталась дома – в Одессе, в Киеве, в Харькове. Я переживаю за своих детей, поэтому до сих пор не там, где хотелось бы мне и моей семье. Только сейчас я вполне осознала, насколько я люблю свою страну! Я хочу домой", – эмоционально призналась певица.

Слава Каминская – Домой: слушайте песню онлайн

Напомним, Слава Каминская родилась в Одессе и всю жизнь разговаривала на русском. Даже несмотря на войну, она не изменила своего отношения к языку, потому что не хочет выходить из зоны комфорта. Певица говорит: "У меня есть встречное предложение к ребятам, которые воюют: пусть перестанут разговаривать на языке, на котором я говорю с детства".

Текст песни Славы Каминской "Додому"

Як опинилась я сама,

В чужій країні, де завжди похмуро.

Немає сьогодні, мене немає завтра,

Війна дура.

Чому залишилися самотніми,

Наші діти цієї весни.

Зазирни йому в вічі, с*ка,

Йому в самотні вічі зазирни.

Я хочу додому,

Ми інші на чужих просторах.

Не буде ніде так затишно, як вдома,

Як у нас вдома.

Хочу додому, навіщо мені ці холодні райони.

Єдина мрія прокинутись вранці,

Почути слова: повертайся додому.

Чому тепер я у кайданах,

В країні, де була завжди вільна.

Мені не потрібна така допомога,

Не допоможе дуло у спину, віриш?

Я хочу додому,

Ми інші на чужих просторах.

Не буде ніде так затишно, як вдома,

Як у нас вдома.

Хочу додому, навіщо мені ці холодні райони.

Єдина мрія прокинутись вранці

Почути слова: повертайся додому.

Сидіти у підвалах, хіба ви такого хотіли своїм дітям?

Навіщо прийшли на нашу землю з лихом?

Що немає відповіді?

Я бережу життя доньки і сина.

А ти, навіщо вбивати, а потім вмерти свого відпустила?

Я хочу додому

Ми інші на чужих просторах

Не буде ніде так затишно, як вдома,

Як у нас вдома.

Хочу додому, навіщо мені ці холодні райони.

Єдина мрія прокинутись вранці

Почути слова: повертайся додому.

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