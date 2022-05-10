Раніше артистка випускала пісню "I СіЮ", де теж згадувала про перші меми у час війни, а згодом лірик-композицію "I'm gone", виконану від імені усіх загиблих дітей.

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Зараз її новий трек під назвою "Тримайся" вже підкорює музичні платформи. Новий хіт вона зняла вже у спокійному та відносно безпечному Києві на найбільш знакових локаціях.

ROXOLANA закликає усіх підтримувати одне одного, а також допомагати Збройним Силам України. За її словами, створюючи трек, вона зробила відсилку до попередньої першої пісні "I СіЮ". Першими пісню "Тримайся" почули українські військові, адже зараз співачка їздить із виступами до військових частин ЗСУ.

"Я хотіла нагадати нашим чудовим військовим і всім українцям, що ми – непереможні. Нам усім дуже складно зараз. Прокидаючись щоранку, ми маємо докласти зусиль, щоб не впадати у розпач і не засмучуватися. Це дуже непросто, адже навколо стільки горя. Але водночас ми живемо в такий час, коли максимально проявляється оцей феномен нашого народу, який показує, як з кожного слова, сказаного про війну, з кожної ситуації наші люди створюють меми і жарти. І це дійсно дуже допомагає триматися", – каже співачка.

ROXOLANA – Тримайся: дивитись відео онлайн

Нагадаємо, у квітні ROXOLANA запустила благодійну ініціативу "Врятуй мою мрію" для допомоги дітям-переселенцям, які через війну втратили можливість займатися творчістю.

Текст пісні "Тримайся":

Вже тобі відомо, що немає дня сурка,

А є лаконічно – Чорнобаївка.

Кажуть, двічі в одну річку не війдеш,

це 100 про

Але можна разів 10 на один аеродром.

Вони можуть забрати

Машинки і футболки.

Вони можуть забрати коралі і кросовки,

Але свободу в нас ніколи не забрати

І окупантів ми запрошуєм за грати.

Ми – незламні, ми – непереможні,

Хочу нагадати я це кожному і кожній.

Не тужіть, рідні, і пам’ятайте –

Україна – синонім Перемога, не забувайте.

Кожного разу мене питають, як я?

Я відповідаю і я не вагаюсь:

Щоб не було і не сталось,

Я тримаюсь, я просто тримаюсь.

Кожного разу мене питають, як я?

Я відповідаю і я не вагаюсь:

Я себе в руки беру і тримаюсь

Я тримаюсь, я просто тримаюся.

І якби в моментах сумно не було,

Райдуга є після сильної бурі,

Світло є після темної ночі

І мир буде з нами, я знаю це точно.

Епічно тонула "Москва"

В той день як "Титанік"

І далі горітимете вона.

Ми без паніки

Будемо дивитися і кайфувати

Ну, і на фоні на пам’ять фотографуватись.

Листаю свою стрічку і в ній я бачу наше лице.

Я бачу допомоги сторіз і в мемах все.

Я бачу співчуття, але не на журбі акцент

І знаєте, я люблю нас за це!

Кожного разу мене питають, як я?

Я відповідаю і я не вагаюсь:

Щоб не було і не сталось,

Я тримаюсь, я просто тримаюсь

Кожного разу мене питають, як я?

Я відповідаю і я не вагаюсь:

Я себе в руки беру і тримаюсь

Я тримаюсь, я просто тримаюся.

І ти тримайся, бро,

І ти тримайся, сістер,

Допомагаєм ЗСУ

І ні хвилини, щоб присісти.

І ти тримайся, бро,

І ти тримайся, сістер,

Допомагаєм ЗСУ

І ні хвилини, щоб присісти.