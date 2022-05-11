У пресслужбі артистки повідомили, що це перша пісня та відео Міки Ньютон за останніх 9 років. Вперше вона могла заспівати "Вільні" на Греммі – саме тоді на церемонії вперше звучала українська мова.

До слова Міка Ньютон заспівала на Греммі-2022 з Джо Леджендом і бандуристкою з Одеси: проникливе відео

Оригінальна версія пісні "Вільні" написана John Legend, і для мене була велика честь заспівати її на Греммі. Енергія на сцені була неймовірна і я дуже вдячна Джону і продюсерам, що вони привернули увагу до України. Вся Арена аплодувала нам стоячи кілька хвилин. Відчувалась велика підтримка!

– ділиться Міка Ньютон.

Співачка, яка проживає останнім часом у США, розповіла, що ця колаборація відбулась в останню хвилину. На неї вийшла компанія, яка шукала українську співачку для проєкту, що тримався у секреті. Вона відправила свій матеріал і так її запросили на студію. Над українською версією пісні вона працювала лише пів дня, з перекладом тексту їй допомогли подруги Ніка Коверіна і Марина Скоморохова.



Міка Ньютон співала на Греммі-2022 / Фото пресслужби

"Ми робили все для того, щоб текст був максимально наближеним до англійського тексту Джона. На студії, коли я записувала "Вільні", була просто магія. Це був один з найкращих моментів мого життя. Не кожний день доводиться працювати з такими людьми, як Harvey Mason Jr.. Він працював з відомими світовими співаками: Aretha Franklin, Michael Jackson, Justin Timberlake, Britney Spears. Саунд продюсери, не розуміючи українську мову, відчули кожне слово і змогли передати при зведенні пісні. З перших акордів я полюбила цю пісню і для мене честь, що я змогла її заспівати українською і тепер презентую сингл "Вільні", – розповіла про нову роботу Міка Ньютон.

Міка Ньютон – Вільні: дивитись відео онлайн

Автором відео став українець з міста Сарни – 18-річний Богдан Крушельницький, який навчається на факультеті кінофотовідеосправ. Там зірка та хлопець показали кадри з життя України до 24 лютого і після. Відеоролик Богдан монтував у бомбосховищі, то казав, що робота над відео відволікала його від реальності та звуків сирен зовні.