Британська королева Єлизавета II мирно померла 8 вересня в одному зі своїх улюблених замків – Балморал. Тіло Її Величності повинне повернутися до Лондона. Тож у Шотландії прощаються з королевою.

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Труна з тілом королеви покинула Балморал

Труна з тілом Єлизавети II перебувала у Бальній залі Балморалу, але вже 11 вересня виїхала з замку. Катафалк повільно їде вулицями, аби дозволити британцям попрощатися з королевою. Єлизавету II супроводжує єдина донька принцеса Анна з чоловіком, яка їде на державному Bentley.

Дубова труна Єлизавети II задрапірована королівським штандартом та увінчана Імперською державною короною. Зверху на труні лежить білий вінок, сплетений з квітів з маєтку Балморал. Там улюблені квіти королеви – жоржини, запашний горошок.



Труна з тілом королеви виїхала з замку / Фото з твітеру королівської сім'ї

Труну з тілом Єлизавети II везли попри Баллатер, де люди вишикувалися попри дорогу та кидали квіти на катафалк.

Катафалк повинен їхати шість годин та приїхати сьогодні ж до Единбурга. У вівторок, 13 вересня зранку, труна вирушить до аеропорту Единбурга – звідти до Лондона, також у супроводі принцеси Анни. У вівторок о 20:00 планується, що труна прибуде до Букінгемського палацу, де її зустріне король Чарльз III та королева-консорт Камілла.



Маршрут до Единбурга / Фото BBC

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