Британська королева Єлизавета II мирно померла 8 вересня в одному зі своїх улюблених замків – Балморал. Тіло Її Величності повинне повернутися до Лондона. Тож у Шотландії прощаються з королевою.
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Труна з тілом королеви покинула Балморал
Труна з тілом Єлизавети II перебувала у Бальній залі Балморалу, але вже 11 вересня виїхала з замку. Катафалк повільно їде вулицями, аби дозволити британцям попрощатися з королевою. Єлизавету II супроводжує єдина донька принцеса Анна з чоловіком, яка їде на державному Bentley.
Дубова труна Єлизавети II задрапірована королівським штандартом та увінчана Імперською державною короною. Зверху на труні лежить білий вінок, сплетений з квітів з маєтку Балморал. Там улюблені квіти королеви – жоржини, запашний горошок.
Труна з тілом королеви виїхала з замку / Фото з твітеру королівської сім'ї
Труну з тілом Єлизавети II везли попри Баллатер, де люди вишикувалися попри дорогу та кидали квіти на катафалк.
Катафалк повинен їхати шість годин та приїхати сьогодні ж до Единбурга. У вівторок, 13 вересня зранку, труна вирушить до аеропорту Единбурга – звідти до Лондона, також у супроводі принцеси Анни. У вівторок о 20:00 планується, що труна прибуде до Букінгемського палацу, де її зустріне король Чарльз III та королева-консорт Камілла.
Маршрут до Единбурга / Фото BBC
Операція "Лондонський міст": що відбуватиметься надалі
- Після прибуття до Лондона труна з тілом королеви Єлизавети II лежатиме у Вестмінстер-холі протягом чотирьох днів. Так британці матимуть можливість віддати їй останню шану.
- 19 вересня, у понеділок, відбудеться панахида за Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві. Поховають королеву у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Там само поховали її чоловіка принца Філіпа у 2021 році.
- Король Чарльз III підписав указ, в якому оголосив день похорону Єлизавети II – вихідним.