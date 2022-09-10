У новій заяві Букінгемського палацу повідомляється, що похорон Її Величності відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок. Поховають королеву Єлизавету II у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Там же поховали її чоловіка принца Філіпа у 2021 році.
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Перед похороном королева лежатиме у Вестмінстер-холі протягом чотирьох днів, аби люди могли віддати їй останню шану.
До речі, король Чарльз III підписав указ, в якому оголосив день похорону Єлизавети II – вихідним. Напередодні британське видання The Guardian теж повідомляло, що похорон, ймовірно, відбудеться 19 вересня. Тоді завершиться 10 днів трауру у державі. Тепер цю іфнормацію підтвердили офіційно.
До слова Померла Єлизавета ІІ: біографія легендарної монархині
Операція "Лондонський міст"
- Після смерті Єлизавети II в дію увійшла операція "Лондонський міст", яка розпочала низку процесів для підготування похорону королеви та передачі влади новому монарху.
- На фінальному етапі зазначалось, що церемонія відспівування відбудеться через 10 днів після смерті у Вестмінстерському абатстві.
- До цього впродовж трьох днів її тіло лежатиме там, щоб представники громадськості могли прийти і висловити свою повагу.
- Для всієї країни день похорону королеви буде "Днем національної жалоби". Опівдні по всій країні пройде двохвилинне мовчання.
- Єлизавету II поховають у родинному склепі поруч з її чоловіком Філіпом у Віндзорському замку у каплиці короля Георга VI.
- Зазначимо, що королева померла 8 вересня у Шотландії у родинному маєтку Балморал, після чого її тіло перевезли на 3 дні до Единбурга, а потім королівським потягом у Лондон.