Вони такі кайфові, – Володимир Дантес виступив перед українськими військовими
Джерело:інстаграм Володимира Дантеса
Співак Володимир Дантес виступив перед захисниками України. Від зустрічі з військовими він отримав позитивні емоції, зізнався, що відчуття від спілкування з ними ніщо не може замінити.
Співак приїхав до воїнів, щоб підтримати їх, і водночас зарядився від них позитивною енергією. Наші бійці завжди з усмішками на обличчях, не падають духом і вірять в перемогу.
Вас може зацікавити Сестра Володимира Дантеса хоче позбутись громадянства Росії: "Не хочу цей паспорт"
Володимир Дантес виступив перед військовими
На фотографії, яку Дантес поширив в інстаграм-сторіз, він зображений з гітарою в руках перед українськими військовими.
Сьогодні виступив для бійців. Що сказати, це нереальний кайф. Вони такі кайфові. Ці усмішки і моменти, коли вони можуть поспівати, сміятися, коли з ними спілкуєшся про життя, про все – не замінить нічого. Нереальне відчуття! Дякую вам!
– сказав артист.
Володимир Дантес виступив перед військовими / Скриншот інстаграм-сторіз співака
Українські зірки допомагають захисникам і переселенцям
- Український телеведучий Дмитро Комаров та співак Святослав Вакарчук нещодавно приєднались до флешмобу, де разом з іншими зірками розіграли стильну вишиванку і зібрали кошти для ЗСУ. За час флешмобу українцям та зіркам вдалось зібрати 1 мільйон гривень на безпілотник для наших захисників.
- Співак і телеведучий Коля Серга вступив до лав територіальної оборони. Перебуваючи на службі, артист виступив перед пораненими українськими військовими, які лікуються в госпіталі.
- Дзідзьо виступає перед військовими та в госпіталях. Там він виконує репертуар, який на часі. Зокрема, Гімн України, виконанням якого славиться музикант.
- Суддя шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський разом з родиною будує модульне містечко для переселенців на Львівщині. Наразі готові 40 будиночків, в кожному з яких може жити сім'я з двох дорослих і двох дітей.
- Світлана Тарабарова з сином Іваном і донькою Марією приєдналися до проєкту подяки "Малюнок Герою", щоб залучити якомога більше малюнків дітей зі всієї України й передати їх хлопцям на передову.